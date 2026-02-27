Η OpenAI αντλεί 110 δισ. δολάρια – Στο επενδυτικό σχήμα Amazon, Nvidia και SoftBank

Η OpenAI ανακοίνωσε στις 27 Φεβρουαρίου του 2026 ότι προχωρά σε έναν κολοσσιαίο γύρο χρηματοδότησης ύψους 110 δισ. δολαρίων, ο οποίος αποτιμά τη δημιουργό του ChatGPT στα 840 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της τεχνολογίας, που αποτυπώνει τον «πυρετό» επενδύσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο γύρος χρηματοδότησης περιλαμβάνει:

30 δισ. δολάρια από τη SoftBank

30 δισ. δολάρια από τη Nvidia

50 δισ. δολάρια από την Amazon

Η συμφωνία έρχεται ενόψει της αναμενόμενης "mega-IPO" της OpenAI αργότερα μέσα στη χρονιά.

Γιατί επενδύουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και επενδυτικοί όμιλοι επιδιώκουν στενότερη συνεργασία με την OpenAI, η οποία επενδύει τεράστια ποσά σε data centers και υπολογιστική ισχύ. Το στοίχημα είναι σαφές: όποιος εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση στις τεχνολογίες της, αποκτά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια κούρσα της AI.

Η Amazon θα ξεκινήσει με αρχική επένδυση 15 δισ. δολαρίων, ενώ τα υπόλοιπα 35 δισ. θα καταβληθούν τους επόμενους μήνες, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν στρατηγική συμφωνία βάσει της οποίας η OpenAI θα αξιοποιήσει 2 gigawatts υπολογιστικής ισχύος που θα βασίζεται στα ιδιόκτητα τσιπ Trainium της Amazon.

Η πλατφόρμα cloud της Amazon, Amazon Web Services (AWS), θα αποτελεί τον αποκλειστικό τρίτο πάροχο cloud για το OpenAI Frontier, την εταιρική πλατφόρμα της OpenAI που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται «AI agents».

Τι ισχύει με τη Microsoft

Η νέα συνεργασία δεν επηρεάζει τη σχέση της OpenAI με τη Microsoft. Το Microsoft Azure παραμένει ο αποκλειστικός πάροχος cloud για τα APIs της OpenAI, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Τα προϊόντα της OpenAI θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται στο Azure, ενώ η Microsoft διατηρεί την αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης και πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία των μοντέλων και προϊόντων της εταιρείας.

Ερωτήματα για τη Nvidia

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η επένδυση των 30 δισ. δολαρίων από τη Nvidia αντικαθιστά προηγούμενη δέσμευση που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία θα μπορούσε να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI.

Τόσο η OpenAI όσο και η Nvidia δεν απάντησαν άμεσα σε σχετικά ερωτήματα για διευκρινίσεις.

