Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, μετά την εκτόξευση πυραύλων και drones προς το Ισραήλ από την οργάνωση.

🔴 In response to projectile fire toward northern Israel, the IDF is striking Hezbollah targets across Lebanon.



Hezbollah is operating on behalf of the Iranian regime, opening fire against the Israeli civilians, and bringing ruin to Lebanon.



IDF troops have prepared for such a… March 2, 2026

Η επίθεση της Χεζμπολάχ πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και για τις συνεχείς ισραηλινές παραβιάσεις κατά του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του στρατού, οι επιχειρήσεις στοχεύουν υποδομές και θέσεις που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ, ενισχύοντας την πίεση προς την οργάνωση στη διάρκεια των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων.

BREAKING: At least fifteen Israeli airstrikes have been reported in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/PYuXbBvAFu — World Source News (@Worldsource24) March 2, 2026

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τα πυρά από τη Χεζμπολάχ ήταν τα πρώτα από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πλήξεων κατά του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν αντίδραση στη δολοφονία ηγετών της και στις συνεχείς παραβιάσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

«Η ηγεσία της αντίστασης τόνιζε πάντοτε ότι η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων και η δολοφονία των ηγετών, των νέων και του λαού μας μάς δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να απαντήσουμε στον κατάλληλο χρόνο και τόπο».

Hezbollah has joined the conflict against Israel. The Israel Defense Force announces that six rockets were launched by Hezbollah against Haifa in the last few minutes, in the latest barrage directed at Northern Israel. — OSINTdefender (@sentdefender) March 1, 2026

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανταπάντησε ότι: «Θα δράσουμε κατά της απόφασης της Χεζμπολάχ να συμμετάσχει στην εκστρατεία και δεν θα επιτρέψουμε στην οργάνωση να αποτελέσει απειλή για το κράτος του Ισραήλ».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν εκρήξεις στη Βηρυτό. Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου είπαν στο Reuters ότι το Ισραήλ είχε πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 03:40 ότι έπληξε «με ακρίβεια» «ανώτερους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού» και ανώτερο στέλεχος του κινήματος «στον νότιο Λίβανο».

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα περισσότερα «βλήματα» που εκτοξεύθηκαν από την επικράτεια του Λιβάνου, προκαλώντας την ενεργοποίηση σειρήνων στο βόρειο Ισραήλ, αφέθηκαν να πέσουν σε «υπαίθριες περιοχές» όπως «προβλέπει το πρωτόκολλο», ενώ ένα αναχαιτίστηκε.

«Βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο εναντίον του ισραηλινού εδάφους αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία και άλλα βλήματα κατέπεσαν σε υπαίθριες περιοχές όπως προβλέπει το πρωτόκολλο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε.

Στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν μέσω Telegram ότι η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, «επιτέθηκε στη Χάιφα», λιμάνι του βόρειου Ισραήλ, «με έξι πυραύλους».

«Η Υεμένη θα μπει στη μάχη σε μερικές ώρες», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, αναφερόμενοι προφανώς στους συμμάχους τους, στο κίνημα των ανταρτών Χούθι.

Την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων του Λιβάνου διατάσσει ο στρατός του Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα διαταγή στους κατοίκους κάπου 50 πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (…) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.

#عاجل ‼️

نداء #عاجل إلى سكان #لبنان في القرى:



صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال… pic.twitter.com/6FJd7IuCKB — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 2, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.