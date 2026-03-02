Ένα χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τη Δευτέρα μετά την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του εναέριου χώρου των Ισραήλ, Κατάρ, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέϊτ και ΗΑΕ, σλυμφωνα με ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.

Μέχρι στιγμής τη Δευτέρα, έχουν ανακοινωθεί περίπου δέκα ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος -αφίξεις και αναχωρήσεις.

Έχουν ακυρωθεί αναχωρήσεις για Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι και Τελ Αβίβ και αφίξεις από Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Βηρυτό, Τζέντα και Τελ Αβίβ.

Οι αεροπορικές καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

