Η Paramount Skydance αναμένεται να λάβει εύκολα την έγκριση των αντιμονοπωλιακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, ενώ τυχόν εκποιήσεις για την καθησύχαση των ρυθμιστικών ανησυχιών θα είναι πιθανότατα περιορισμένες, δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Σε αντίθεση με την προσφορά του Netflix που δεν ευοδώθηκε, η πρόταση της Paramount αντιμετωπίζει λιγότερα ρυθμιστικά εμπόδια, καθώς η ενοποιημένη οντότητα Paramount και Warner Bros διαθέτει μερίδιο αγοράς κάτω του 20% σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνήθως τηρούν σκληρή στάση όταν το μερίδιο αγοράς φτάνει ή υπερβαίνει το 30%.

Τα σημεία-κλειδιά της ευρωπαϊκής έγκρισης

Η συμφωνία απαιτεί έγκριση βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις ξένες επιδοτήσεις, καθώς η προσφορά χρηματοδοτείται από το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, τη L'imad Holding του Αμπού Ντάμπι και την Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ.

Η Paramount είναι διατεθειμένη να αποχωριστεί δευτερεύοντα κανάλια, όπως τα παιδικά της brands (π.χ. Nickelodeon), καθώς υπάρχει επικάλυψη με το Cartoon Network της Warner Bros.

Μετά την επίσημη αίτηση, θα ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση 25 εργάσιμων ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί εάν προταθούν διορθωτικά μέτρα.

Διπλωματία και «Γνωριμίες»

Η Paramount βρίσκεται σε «εκστρατεία γοητείας» στην Ευρώπη από τον Ιανουάριο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος David Ellison συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Makan Delrahim, συναντήθηκε με τον κορυφαίο αξιωματούχο συγχωνεύσεων της Κομισιόν, Guillaume Loriot. Οι δυο τους γνωρίζονται καλά από την προηγούμενη θητεία του Delrahim στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο ευρωβουλευτής Andreas Schwab, ο οποίος είχε επικρίνει την προσφορά του Netflix, δήλωσε ότι η περίπτωση της Paramount είναι αποδεκτή: «Πρόκειται για συγκέντρωση στην παραγωγή ταινιών. Δεν υπάρχει κίνδυνος να κυριαρχήσει ένας ψηφιακός κολοσσός στην αγορά του video streaming».

Ενώ η Καλιφόρνια παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο λόγω ανησυχιών για τις θέσεις εργασίας, στην Ευρώπη το τοπίο φαίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο για την Paramount, κυρίως λόγω του χαμηλότερου μεριδίου αγοράς σε σχέση με το Netflix.

Πηγή: skai.gr

