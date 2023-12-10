Κατάρ: Μειώνονται οι πιθανότητες νέας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Μειώνονται οι πιθανότητες νέας κατάπαυσης του πυρός, λέει το Κατάρ, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεση.

Ο IDF φτάσει στο νότο και χτυπά τη Χαν Γιουνίς, ενώ την ίδια στιγμή εκτιμάται ότι θα χρειαστούν άλλοι δύο μήνες πολέμου μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς.

Πιο νότια, η Ράφα έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο προσφυγικό καταυλισμό, όπου ο λιμός και οι επιδημίες παραμονεύουν.

«Μειώνονται οι πιθανότητες νέας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης αλ Θάνι δήλωσε στο Φόρουμ της Ντόχα ότι ο βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ δυσκολεύει την εξασφάλιση μιας νέας εκεχειρίας. Το Κατάρ βοήθησε στη μεσολάβηση της προηγούμενης εβδομαδιαίας παύσης των εχθροπραξιών.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε επίσης από τη Ντόχα ότι λυπάται για την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να απαιτήσει κατάπαυση του πυρός σε ψηφοφορία την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι «υπονομεύτηκαν σοβαρά το κύρος και η αξιοπιστία του οργανισμού». Οι ΗΠΑ αντιτάχθηκαν στην κίνηση αυτή εκ μέρους του συμμάχου τους Ισραήλ – και οι δύο υποστήριξαν ότι θα ωφελούσε τη Χαμάς.

