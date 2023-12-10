Τα παιδιά της φυλακισμένης Ιρανής ακτιβίστριας, Narges Mohammadi, παρέλαβαν το Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους της. Η Mohammadi, η οποία εκτίει 10ετή ποινή φυλάκισης στην Τεχεράνη, κέρδισε το φετινό βραβείο για το έργο της στον αγώνα κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν.

Σε μια ομιλία που βγήκε κρυφά από τη φυλακή και διαβάστηκε από τα παιδιά της, η Ιρανή ακτιβίστρια κατήγγειλε την «τυραννική» κυβέρνηση του Ιράν.

«Ο ιρανικός λαός, με επιμονή, θα ξεπεράσει την καταπίεση και τον αυταρχισμό», είπε. «Μην έχετε καμία αμφιβολία, αυτό είναι βέβαιο».

Το διάσημο βραβείο Ειρήνης απονεμήθηκε στο Όσλο την Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023, μαζί με τα άλλα βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας, Επιστήμης και Οικονομίας.

Η Narges Mohammad είναι εδώ και χρόνια εξέχουσα προσωπικότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Η 51χρονη βρίσκεται στη φυλακή από το 2010 και συνολικά έχει συλληφθεί 13 φορές και έχει καταδικαστεί συνολικά σε 31 χρόνια φυλάκισης.

Ο σύζυγός της, ο πολιτικός ακτιβιστής Taghi Rahmani, ζει εξόριστος στο Παρίσι με τα δύο τους παιδιά και δεν έχουν δει ο ένας τον άλλον εδώ και χρόνια.

Στην ομιλία, η οποία εκφωνήθηκε από τα 17χρονα παιδιά της, την Kiana και τον Ali Rahmani, στα γαλλικά, η Mohammadi ανέφερε: «Γράφω αυτό το μήνυμα πίσω από τους ψηλούς, ψυχρούς τοίχους μιας φυλακής».

Επαίνεσε τους νεαρούς Ιρανούς που, όπως είπε, «μετέτρεψαν τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους σε τόπο ευρείας πολιτικής αντίστασης», αναφερόμενη στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν πέρυσι μετά τον θάνατο της Mahsa Amini.

«Η αντίσταση είναι ζωντανή και ο αγώνας δεν αποδυναμώνεται. Η αντίσταση και η μη βία είναι οι καλύτερες στρατηγικές μας. Είναι ο ίδιος δύσκολος δρόμος, που οι Ιρανοί έχουν περπατήσει μέχρι σήμερα, χάρη στην ιστορική τους συνείδηση και τη συλλογική τους βούληση».

Τα παιδιά της παρέλαβαν το βραβείο, το οποίο περιλαμβάνει επιταγή ύψους 1 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 980.000 ευρώ), σε μια τελετή στο Δημαρχείο του Όσλο, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετές εκατοντάδες καλεσμένοι. Υπήρχε μια άδεια καρέκλα στο βήμα ανάμεσα στα παιδιά της, για να σηματοδοτήσει την απουσία της.

Η βράβευση της αποτελεί «στιγμή ιστορική και σημαντική στον αγώνα για την ελευθερία στο Ιράν», είχε δηλώσει η οικογένειά της σε γραπτό μήνυμα όταν έγινε γνωστή η απόφαση της επιτροπής. «Αφιερώνουμε αυτό το βραβείο σε όλους τους Ιρανούς και ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα κορίτσια στο Ιράν που αποτελούν έμπνευση για όλο τον κόσμο με το θάρρος και τον αγώνα τους για την ελευθερία και την ισότητα».

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, η Narges Nohammadi δεν μπορεί να είναι μαζί μας για να μοιραστεί αυτή την εξαιρετική στιγμή», ανέφερε ακόμη η οικογένεια. «Όπως λέει πάντα η Narges: η νίκη δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, αλλά είναι σίγουρη».

Η Μοχαμαντί είναι η 19η γυναίκα που κερδίζει το βραβείο αυτό και η πρώτη μετά τη Φιλιππινέζα Μαρία Ρέσα που το 2021 κέρδισε το βραβείο μαζί με τον Ρώσο Ντμίτρι Μουράτοφ.

