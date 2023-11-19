Το Ισραήλ ελπίζει ότι σημαντικός αριθμός ομήρων πιθανόν να απελευθερωθεί από την Χαμάς «τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη Μάικλ Χέρτσογκ σε συνέντευξή του στην εκπομπή This Week του δικτύου ABC.

«Ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μία συμφωνία τις επόμενες ημέρες», είπε.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε στις 15 Νοεμβρίου ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ επιδιώκουν συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς για την ανταλλαγή 50 ομήρων με τριήμερη κατάπαυση του πυρός επικαλούμενο αξιωματούχο με γνώση της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, επί του παρόντος έχει συμφωνηθεί ένα γενικό πλαίσιο, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να διαπραγματεύεται τις λεπτομέρειες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

