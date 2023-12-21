Ο ΟΗΕ ζητά τη διεξαγωγή έρευνας από το Ισραήλ για «πιθανό έγκλημα πολέμου» στη Γάζα

Η 'Υπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζητεί την έναρξη έρευνας από το Ισραήλ για «πιθανή διάπραξη εγκλήματος πολέμου» από τις ένοπλες δυνάμεις του στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση που φέρει χθεσινή ημερομηνία, αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ λέει πως έλαβε «ανησυχητικές πληροφορίες» σχετικά με τον θάνατο «11 Παλαιστινίων μη ένοπλων ανδρών» στην πόλη της Γάζας.

Πέθαναν προχθές, Τρίτη, το βράδυ κατά την επέμβαση του ισραηλινού στρατού σε ένα κτίριο κατοικιών της πόλης όπου στεγάζονταν πολλές οικογένειες.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «ξεχώρισαν τους άνδρες από τις γυναίκες και τα παιδιά, στη συνέχεια πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 11 άνδρες (...) μπροστά στα μάτια μελών των οικογενειών τους», σύμφωνα με μαρτυρίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων EuroMed (EuroMed Human Rights Monitor).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επιβεβαίωσε τον θάνατο των 11 Παλαιστινίων, διευκρινίζει όμως πως «οι περιστάσεις των θανάτων είναι υπό επαλήθευση».

«Οι ισραηλινές αρχές οφείλουν αμέσως να διεξαγάγουν ανεξάρτητη, εις βάθος και αποτελεσματική έρευνα για τους ισχυρισμούς αυτούς», εκτιμά η οργάνωση.

Προσώρας δεν υπάρξει κάποιο σχόλιο από τις ισραηλινές αρχές.

Έπειτα από δύο και πλέον μήνες πολέμου στη Γάζα, η δράση του ισραηλινού στρατού επικρίνεται όλο και περισσότερα και οι διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία πολλαπλασιάζονται.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, ο θάνατος μιας μητέρας και της κόρης της, που σκοτώθηκαν από Ισραηλινό στρατιώτη στο προαύλιο της μοναδικής καθολικής εκκλησίας της Γάζας, και εκείνος τριών Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος παρότι κουνούσαν λευκή σημαία, προκάλεσε πολεμική.

Το Ισραήλ δηλώνει ανοικτό στην ιδέα μιας εκεχειρίας αλλά αποκλείει κάθε κατάπαυση του πυρός πριν από "την εξάλειψη" της Χαμάς, την οποία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περίπου 20.000 άνθρωποι --στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι-- έχουν πεθάνει στη Γάζα από την έναρξη της επίθεσης του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Η επίθεση αυτή εξαπολύθηκε σε αντίποινα για τη χωρίς προηγούμενο επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που προκάλεσε περίπου 1.140 θανάτους στο ισραηλινό έδαφος. Κάπου 250 άνθρωποι συνελήφθησαν εξάλλου ως όμηροι, εκ των οποίων 129 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

