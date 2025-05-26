Η Χαμάς εκτέλεσε τέσσερις άνδρες, επειδή λεηλάτησαν μερικά από τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας που άρχισαν να εισέρχονται στη Γάζα, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό, σύμφωνα με τους The Times of Israel.

Μία πηγή αναφέρει ότι οι τέσσερις εμπλέκονταν σε ένα περιστατικό την περασμένη εβδομάδα, κατά το οποίο έξι αξιωματούχοι ασφαλείας σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, καθώς προσπαθούσαν να αποτρέψουν μέλη συμμοριών από το να καταλάβουν φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Οι τέσσερις εγκληματίες, οι οποίοι εκτελέστηκαν, εμπλέκονταν στα εγκλήματα λεηλασίας και δολοφονίας μελών ομάδας που είχε αναλάβει την ασφάλεια των φορτηγών βοήθειας», δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters.

Επτά άλλοι ύποπτοι καταδιώκονται, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε μία ομάδα που αυτοπροσδιορίζεται ως «Παλαιστινιακή Αντίσταση».

Οι ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν δηλώσει ότι οι παραδόσεις έχουν παρεμποδιστεί από λεηλασίες, ισχυριζόμενες ότι το Ισραήλ ευθύνεται για τη δημιουργία μιας κατάστασης στην οποία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν οδηγηθεί σε απελπισία λόγω του αποκλεισμού της βοήθειας.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι πραγματοποιεί κλοπές στα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας και λέει ότι η βοήθεια πρέπει να ελέγχεται αυστηρά για να μην πέσει στα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία εξακολουθεί να κρατά 58 ομήρους.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι οι ομάδες ασφαλείας που έχει συγκροτήσει η Χαμάς βρίσκονται εκεί για να παραλάβουν τις προμήθειες και όχι για να τις προστατεύσουν.

Η Χαμάς, η οποία ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα με τη βία το 2007, έχει από καιρό καταπνίξει αυστηρά τις διαφωνίες μεταξύ των Παλαιστινίων στη Γάζα, αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές διαμαρτυρίες τους τελευταίους μήνες για τον πόλεμο και αμφισβητήσεις του ελέγχου που ασκεί σε ένοπλες ομάδες αυτών που κάνουν λεηλασίες, μερικούς από τους οποίους έχει τιμωρήσει πυροβολώντας τους στα πόδια δημόσια για παραδειγματισμό.

Πηγή: skai.gr

