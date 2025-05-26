Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα κατά των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, εάν η εμπορική σύγκρουση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κλιμακωθεί, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Αν και ο ηγέτης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης επιδιώκει τη μείωση των δασμών και την αποκλιμάκωση της έντασης με τον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι το μπλοκ θα πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά του και επεσήμανε το πλεόνασμα των ΗΠΑ στο εμπόριο υπηρεσιών με την ΕΕ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Αυτή τη στιγμή, προστατεύουμε έντονα τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και στον τομέα της φορολογίας», δήλωσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο Φρίντριχ Μερτς, στο συνέδριο WDR Europaforum. «Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θέλω να κλιμακώσω αυτή τη σύγκρουση. Θέλω να τη λύσουμε από κοινού».

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε ευαίσθητο σημείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει δασμούς 50% στις εισαγωγές από την ΕΕ από την 1η Ιουνίου, για να μεταθέσει τελικά την προθεσμία για τις 9 Ιουλίου, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Μερτς δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως την προσέγγιση της φον ντερ Λάιεν και επανέλαβε τη θέση του ότι η Γερμανία δεν θα προχωρήσει σε διμερείς συμφωνίες, αλλά θα αφήσει την ΕΕ να χειριστεί τα εμπορικά ζητήματα. Υπογράμμισε ότι το μπλοκ θα αντιδράσει εάν χρειαστεί.

«Δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε απερίσκεπτα και σπασμωδικά», είπε ο Μερτς. «Κατά την άποψή μας, οι δασμοί θα μας πλήξουν. Αλλά αν δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο».

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η ΕΕ εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ και έχει καλέσει το μπλοκ να μειώσει το πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών, να καταργήσει εμπορικά εμπόδια, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, και να εξαλείψει ρυθμιστικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί με τον Λευκό Οίκο, αλλά θα προβεί σε αντίποινα εάν δεν επιτευχθεί μια ικανοποιητική λύση.

Η απειλή του Τραμπ για δασμούς 50% θα έπληττε εμπορεύματα αξίας 321 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειώνοντας το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ κατά σχεδόν 0,6% και αυξάνοντας τις τιμές πάνω από 0,3%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Economics.

Η ΕΕ έχει ετοιμάσει αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ (23,9 δισ. δολάρια) ως απάντηση σε ορισμένους από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στα μέταλλα, οι οποίοι έχουν ανασταλεί μέχρι τον Ιούλιο. Η εφαρμογή τους θα μπορούσε να επισπευσθεί σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Το μπλοκ προετοιμάζει επίσης έναν πρόσθετο κατάλογο δασμών σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 95 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν. Τα μέτρα αυτά, που αποτελούν απάντηση στους «ανταποδοτικούς» δασμούς και στους δασμούς του Τραμπ στα αυτοκίνητα, θα στοχεύουν βιομηχανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών της Boeing, των αμερικανικής κατασκευής αυτοκινήτων και του μπέρμπον.

Πριν αναλάβει την καγκελαρία, ο Μερτς ήταν σίγουρος ότι μπορούσε να οικοδομήσει σταθερές σχέσεις με τον Τραμπ, ωστόσο έκτοτε έχει σκληρύνει τη στάση του, εν μέσω μιας σειράς διαφορών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η αντιμετώπιση της Ρωσίας. Όσον αφορά τους δασμούς, ο Μερτς δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.

«Κατά την ευρωπαϊκή άποψη, οι δασμοί δεν είναι ωφέλιμοι για κανέναν», δήλωσε ο καγκελάριος. «Για τον Τραμπ, οι δασμοί αποτελούν προστασία για τη δική του οικονομία και ένα είδος παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος: "όταν η ευρωπαϊκή οικονομία πηγαίνει χειρότερα, τότε είναι καλύτερα για εμάς"».



