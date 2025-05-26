Πριν από τον πόλεμο, η γεωργία αποτελούσε το 10% της οικονομίας της Λωρίδας της Γάζας. Περίπου 560.000 άνθρωποι ασχολούνταν αποκλειστικά ή μερικώς με τις αγροτικές καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, την αλιεία για τον βιοπορισμό τους

Λιγότερο από το 5% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων ης Λωρίδας της Γάζας μπορούν πλέον να καλλιεργηθούν λόγω της καταστροφής και των περιορισμών πρόσβασης, γεγονός που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την παραγωγή τροφίμων και αυξάνει τον κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και του United Nations Satellite Centre (UNOSAT).

Το επίπεδο καταστροφής δεν αφορά μόνο την απώλεια σε επίπεδο υποδομών - «πρόκειται για κατάρρευση του αγροδιατροφικού συστήματος και των γραμμών ζωής της Γάζας», δηλώνει η Μπεθ Μπέτσντολ, υποδιευθύντρια του FAO.

Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκαν υψηλής ανάλυσης δορυφορικές φωτογραφίες. Το υλικό αυτό συγκρίθηκε με την δορυφορική καταγραφή του εδάφους πριν από τον πόλεμο.

Μέχρι τον Απρίλιο 2025, περισσότερο του 80% των συνολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του παλαιστινιακού θύλακα είχε υποστεί ζημιές και το 77,8% δεν είναι πλέον προσβάσιμο στους καλλιεργητές.

Μόνο το 4,6% είναι διαθέσιμο για καλλιέργεια. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην Ράφα και στον βόρειο τομέα, όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη για το σύνολο σχεδόν των εκτάσεων.

Το 71,2% των θερμοκηπίων έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί. Η Ράφα είναι η περιοχή με τις μεγαλύτερες καταστροφές στα θερμοκήπια.

Το 82,8% των γεωτρήσεων έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

