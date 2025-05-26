«Ήταν ένα καλό τηλεφώνημα στο οποίο συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι συνομιλίες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Πάολα Πινό, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσολα φον ντερ Λάιεν. Η κ. Πινό αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές, λέγοντας πως «είναι περίπλοκες και χρειάζονται χρόνο. Το θετικό είναι ότι υπάρχει δέσμευση στις συνομιλίες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου Όλαφ Γκιλ αρνήθηκε να κάνει δήλωση σχετικά με τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο κ. Τραμπ για τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι θέλει να αυξήσει 50% τους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε ο κ. Όλαφ «η Παρασκευή (ημέρα των δηλώσεων του κ. Τραμπ) βρίσκεται στο παρελθόν, εστιάζουμε στις καλές συνομιλίες όπως οι σημερινές ανάμεσα στον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρο Σέφκοβιτς και τον Χάουαρντ Λούτνικ, υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ έχει θέσει στο τραπέζι τους μηδενικούς αμοιβαίους δασμούς, ενώ συνεχίζει να εργάζεται για τα αντίμετρα. Αναφορικά με την ημερομηνία της 6ης Ιουλίου που έθεσε η αμερικανική πλευρά, ως καταληκτική, ο κ. Όλαφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτό σχετίζεται με τις 90 ημέρες που έχουν παγώσει οι δασμοί από την πλευρά της Ευρώπης, τονίζοντας ωστόσο πως η ημερομηνία αποφασίστηκε από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.