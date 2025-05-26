Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εντείνει τις προσπάθειές της για να γίνει ο ελκυστικότερος προορισμός στον κόσμο για τους ερευνητές, τις ερευνήτριες και τους φορείς καινοτομίας. Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που διεξήχθη στις 23 Μαϊου η Επίτροπος Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των πάνω από 60 περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης και στήριξης που βοηθούν τους ερευνητές και τις ερευνήτριες να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους.

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Επιλέξτε την Ευρώπη», ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία εγκαινιάστηκε στις 5 Μαΐου από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, η Επιτροπή προτείνει μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πανεπιστημιακές έδρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ύψους 230 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2026-27 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Η ενοποιημένη δέσμη μέτρων «Επιλέξτε την Ευρώπη για την Επιστήμη» θα είναι σύντομα διαθέσιμη για το κοινό στην πλατφόρμα EURAXESS και θα προσφέρει ευκαιρίες για ερευνητές και ερευνήτριες, και στα 27 κράτη μέλη, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Επίτροπος Ζαχαρίεβα δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη επιλέγει την επιστήμη και πλέον δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε και η επιστήμη να επιλέγει την Ευρώπη. Χρηματοδότηση και στήριξη διατίθενται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συγκεντρώνουμε τα πάντα σε ένα μέρος, ώστε οι διεθνείς ερευνήτριες και ερευνητές να μπορούν να γίνουν βασικοί παίκτες στην ομάδα Ευρώπη.»

Νίκος Ανδρίτσος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.