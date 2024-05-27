Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Ο τραγουδιστής και η γυμνάστρια/χορεύτρια, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και περιτριγυρισμένοι από συγγενείς και στενούς φίλους ένωσαν χθες τις ζωές τους λάμποντας από ευτυχία.

Η εντυπωσιακή νύφη έφτασε στο όμορφο και γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Ρηγίλλης λίγο μετά τις 7 συνοδευόμενη από τον πατέρα της και κατά την είσοδό της στον περίβολο δέχτηκε βροχή από ροδοπέταλα.

Λίγα βήματα πιο πέρα την περίμενε συγκινημένος ο γαμπρός Κώστας Καραφώτης που την υποδέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά σε μια πολύ τρυφερή στιγμή πριν περάσουν στο εσωτερικό της εκκλησίας για τον γάμο τους.

Η έξοδός τους φυσικά μετά την τελετή ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή με τους καλεσμένους τους να τους πνίγουν στο ρύζι κι εκείνους να μη σταματάνε στιγμή να χαμογελούν.

Η Ελένη Πετρουλάκη -με την οποία συνεργάζεται επαγγελματικά η νύφη- ήταν εκεί με την μεγαλύτερη κόρη της, Άννα Μάρια Ίβιτς, όπως και η Πέγκυ Ζήνα με τον σύζυγό της Γιώργο Λύρα αλλά και η Ζωή Παπαδοπούλου.

Για το γλέντι του γάμου το ζευγάρι επέλεξε έναν πολύ ωραίο χώρο στην περιοχή του Πύργου των Αθηνών με σικάτη διακόσμηση -όπως και στον γάμο- και μενού για όλα τα γούστα. Σαλάτα, χειροποίητη χορτόπιτα, κριθαρότο γαρίδας για αρχή και για κυρίως πιάτο δύο επιλογές, μοσχαρίσια μάγουλα με τσιπς παστινάκι και πουρέ μελιτζάνας ή casarecce, δηλαδή φρέσκα ζυμαρικά με φιλέτο κοτόπουλο, εστραγκόν, άγρια μανιτάρια και κρέμα παρμεζάνας.

Το ίδιο σικάτη και λιτή και η μπομπονιέρα τους, παραδοσιακή λευκή με ένα χαριτωμένο λευκό φιόγκο.

Και μετά ξεκίνησε το γλέντι με τους νιόπαντρους να παραδίδουν μαθήματα χορού, με αποκορύφωμα το χασάπικό που χόρεψαν με τους καλεσμένους τους να τους αποθεώνουν. Διόλου τυχαία επιλογή, αφού όχι μόνο η νύφη Κάτια Μάνου εκτός από δασκάλα πιλάτες είναι και χορεύτρια, αλλά και ο πατέρας της είναι πετυχημένος χοροδιδάσκαλος στην περιοχή των Τρικάλων απ’ όπου κατάγονται τόσο η νύφη, όσο και ο γαμπρός.

Πηγή: skai.gr

