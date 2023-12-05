Τέσσερις άνθρωποι - ανάμεσά τους ένα παιδί - έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν τις τελευταίες ημέρες ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Με προβλήματα και καθυστερήσεις λειτουργεί το αεροδρόμιο του Μονάχου, ενώ η κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους γίνεται με δυσκολίες, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Βαυαρίας δύο άνδρες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε φορτηγό, λόγω της «παγωμένης» βροχής, η οποία καθιστούσε εξαιρετικά ολισθηρό τον δρόμο. Το ίδιο φαινόμενο προκάλεσε πολλά ακόμη τροχαία ατυχήματα στην περιοχή του Μονάχου, περιορισμένης ωστόσο σοβαρότητας.

Σε ημιορεινή περιοχή της Σαξονίας, λεωφορείο προσέκρουσε σε εκχιονιστικό μηχάνημα και στη συνέχεια σε δέντρο, προκαλώντας τον θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο επέβαινε στο λεωφορείο. Σοβαρά τραυματίστηκαν ο οδηγός και ένας ακόμη επιβάτης. Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη ένας 57χρονος άνδρας δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει εγκαίρως το σύστημα πέδησης και συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε κλειστό για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου, οι πτήσεις διακόπηκαν σήμερα εκ νέου, λόγω του πάγου. Το πτητικό πρόγραμμα παραμένει περιορισμένο, με αποτέλεσμα την πολύωρη ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών.

Heavy snow forced the cancellation of over 700 flights this weekend in Munich, #Germany! In the mountains, the avalanche threat was raised due to fresh snowfall and thousands were without power due to downed trees. pic.twitter.com/Oj0Ve3XfMe — WeatherNation (@WeatherNation) December 4, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

