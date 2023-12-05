Οι αιτούντες για να πολιτογραφηθούν στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ θα πρέπει πλέον να δηλώσουν γραπτώς την υποστήριξή τους στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ ως προϋπόθεση για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους.

Το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών του ομόσπονδου αυτού κρατιδίου όρισε αυτή την προϋπόθεση σε διάταγμα προς τις τοπικές αρχές στα τέλη Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου αυτού, η Ταμάρα Τσισάνγκ (CDU) στο Μαγδεμβούργο.

Το διάταγμα, το οποίο περιήλθε σε γνώση του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων (dpa), αναφέρει ότι το δικαίωμα ύπαρξης του ισραηλινού κράτους είναι "κρατική επιταγή" (raison d'être) της Γερμανίας.

«Η απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας απαιτεί τη δέσμευση για το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει», υπογραμμίζεται στο διάταγμα.

Ως εκ τούτου, οι αιτούντες πρέπει να επιβεβαιώσουν γραπτώς αμέσως πριν από την πολιτογράφηση «ότι αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να καταδικάζουν κάθε προσπάθεια που στρέφεται κατά της ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ».

Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο «αν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν αντισημιτικές συμπεριφορές», τόνισε η Τσισάνγκ.

Το διάταγμα αναφέρει ότι αποκλείεται η πολιτογράφηση σε όσους ξένους επιδιώκουν δραστηριότητες που στρέφονται ενάντια στη φιλελεύθερη δημοκρατική έννομη τάξη, όπως περιγράφεται στο Σύνταγμα της Γερμανίας. Αυτό περιλαμβάνει αντισημιτικά αδικήματα ή την άρνηση του δικαιώματος του Ισραήλ να υπάρχει.

Αν οι αιτούντες αρνηθούν να υποβάλουν γραπτή δήλωση, το πιστοποιητικό πολιτογράφησης δεν μπορεί να εκδοθεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Γερμανοί πολιτικοί έχουν επανειλημμένα περιγράψει την ασφάλεια του Ισραήλ ως «Staatsräson» (σ.σ. κρατική επιταγή) της Γερμανίας, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία έχει ξεχωριστή ιστορική ευθύνη να προστατεύει τον εβραϊκό λαό και να υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ μετά το Ολοκαύτωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

