Σε 16.248 ανέρχεται ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα, ανακοίνωσε η Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 16.248 ανθρώπους, ανάμεσά τους 7.112 παιδιά και 4.885 γυναίκες στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, αναφέρει σήμερα η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο ενημέρωσης της Χαμάς.

Τουλάχιστον 43.616 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 7.600 αγνοούνται, τονίζεται.

"Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν περισσότερους από 50.000 τόνους εκρηκτικών σε σπίτια αμάχων, νοσοκομεία, σχολεία και σε άλλα ιδρύματα, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή 52.000 οικιστικών μονάδων, 69 σχολείων, 121 κυβερνητικών κτιρίων και 100 τζαμιών", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

