Μία υψηλόβαθμη πηγή της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι μία αναθεωρημένη πρόταση συμφωνίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ προβλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών, αλλά και των αντρών ομήρων, θα μπορούσαν να αρχίσουν σε μία περίοδο 16 ημερών, μετά από την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η πρόταση διασφαλίζει ότι οι διαμεσολαβητές θα εγγυηθούν για μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός, για τη διανομή βοήθειας, αλλά και για την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ για όσο χρόνο, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζουν να υλοποιούν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

