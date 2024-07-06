Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Χέερτ Βίλντερς ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι το κόμμα του θα συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα που συγκροτεί ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

«Είμαστε πατριώτες του PVV (Κόμμα για την Ελευθερία), αγαπάμε τη χώρα μας», αναφέρει ο Βίλντερς σε δελτίο Τύπου.

«Ισχυροί και κυρίαρχοι. Αντισταθείτε στην παράνομη μετανάστευση. Υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και την ελευθερία. Και υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Προστατεύουμε την ιουδαιο-χριστιανική κληρονομιά μας. Και τις οικογένειές μας», συμπληρώνει. «Θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ενταχθούμε με υπερηφάνεια στους “Πατριώτες για την Ευρώπη”», υπογραμμίζει ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς.

Ο Όρμπαν ανακοίνωσε την Κυριακή την πρόθεσή του να συγκροτήσει μια νέα ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα, με την ονομασία «Πατριώτες για την Ευρώπη», μαζί με το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) και το κεντρώο κίνημα του πρώην πρωθυπουργού της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις.

Το κόμμα του Βίλντερς κατέχει έξι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέχρι σήμερα ανήκε στην ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» (ID).

Μεγάλος νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία, το PVV του Βίλντερς συμμετέχει σε τετρακομματική κυβέρνηση συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.