Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν σήμερα Πέμπτη τηλεφωνικά τις προσπάθειες για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την πρόσφατη απάντηση της Χαμάς στην πρόταση που είχε παρουσιάσει ο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν ότι οι ομάδες εθνικής ασφαλείας των δύο χωρών τους θα συναντηθούν στις 15 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος «χαιρέτισε την απόφαση του πρωθυπουργού να εξουσιοδοτήσει τους (Ισραηλινούς) διαπραγματευτές να συζητήσουν με τους Αμερικανούς, Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ότι η απάντηση της Χαμάς περιλάμβανε μια «πολύ σημαντική εξέλιξη», τονίζοντας ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» για μια συμφωνία. «Όσον αφορά εμάς, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία για τους ομήρους, εξαρτάται από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι ο αρχηγός της Μοσάντ, της μυστικής υπηρεσίας.

Εάν η ισραηλινή κυβέρνηση εξουσιοδοτήσει τη διαπραγματευτική ομάδα υπό την ηγεσία της Μοσάντ να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες, οι δύο πλευρές πιθανότατα θα χρειαστούν άλλες αρκετές εβδομάδες για να επιτευχθεί συμφωνία, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο.

Η Χαμάς φέρεται να απέσυρε το αίτημά της για εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο και θα αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα, προκειμένου να συμφωνήσει ακόμη και στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12 News.



«Είναι δυνατό να φέρουμε πίσω στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, ασθενείς, ηλικιωμένους», είπε ο αξιωματούχος. «Και υπάρχει μια πρόβλεψη για επιστροφή στις μάχες εάν η Χαμάς παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας. Υπάρχει η βάση για μια καλή συμφωνία».



Ο αξιωματούχος δεν απέκλεισε την πιθανότητα η Χαμάς να προκαλέσει προβλήματα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών: «Δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά».



Από πλευράς του, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε στις οικογένειες των ομήρων ότι «είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία από ποτέ».



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.