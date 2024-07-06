Ο μεταρρυθμιστής Μασούντ Πεζεσκιάν εξελέγη πρόεδρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά το υπουργείο Εσωτερικών στην Τεχεράνη.

Ο Πεζεσκιάν επικράτησε του υπερσυντηρητικού Σαΐντ Τζαλιλί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εξασφαλίζοντας 16.384.403 ψήφους έναντι 13.538.179 του αντιπάλου του.

Το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ήταν μόλις 49,8%.

Από τις 14 προεδρικές εκλογές που έχουν διεξαχθεί μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, μέχρι τώρα μόνο μία, το 2005, είχε κριθεί στο δεύτερο γύρο.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος που υπόσχεται αλλαγή

Ηλικίας 69 ετών και χειρουργός στο επάγγελμα, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είναι βουλευτής της Ταμπρίζ, της μεγάλης πόλης του βορειοδυτικού Ιράν, και έχει περιορισμένη κυβερνητική πείρα, η οποία συνοψίζεται σε μια θέση υπουργού Υγείας από το 2001 ως το 2005 στη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Μοχαμάντ Χαταμί.

Ο Πεζεσκιάν δεν δίστασε να επικρίνει την εξουσία στη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που προκλήθηκε από το θάνατο της Μαχσά Αμινί το Σεπτέμβριο του 2022 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Υποστηρίζει επίσης μια αναθέρμανση των σχέσεων του Ιράν με τις δυτικές χώρες, με πρώτες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις που πλήττουν σκληρά την οικονομία.

«Ζήτω η ελπίδα», ήταν ο τίτλος της μεταρρυθμιστικής εφημερίδας Sazandegi, η οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία του Μασούντ Πεζεσκιάν μέτα τον πρώτο γύρο των εκλογών, ενώ η κυβερνητική εφημερίδα Iran κάλεσε τους ψηφοφόρους «να ψηφίσουν για το κύρος του Ιράν».

Αντιθέτως ο 58χρονος Σαΐντ Τζαλιλί - ο οποίος κατείχε θέσεις κλειδιά στους κόλπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχοντας την εμπιστοσύνη του ανώτατου ηγέτη, του αγιατολάχ Χαμενεΐ - υποστήριζε μια άκαμπτη πολιτική έναντι της Δύσης και το έδειξε στη διάρκεια των έξι ετών που διεξήγε τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, από το 2007 ως το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.