Ένα βίντεο στο οποίο υποτίθεται ότι εμφανίζονται μέλη της Χαμάς να συλλαμβάνουν και να μαστιγώνουν άμαχους Παλαιστίνιους που προσπάθησαν να πάρουν τρόφιμα από μία αποθήκη, δημοσίευσαν οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις.

Στο βίντεο φαίνονται μασκοφόροι άνδρες με γκλομπ και στυλάρια να έχουν δεμένους πισθάγκωνα άλλους άνδρες, να τους ρίχνουν στο έδαφος και να τους χτυπούν με βαρβαρότητα, ενώ οι αιχμάλωτοι ουρλιάζουν και σφαδάζουν από τον πόνο μέχρι που λιποθυμούν.

«Ενώ το Ισραήλ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας διευκολύνεται στον λαό της Γάζας, η Χαμάς συνεχίζει να την κλέβει και να την κρύβει από τους αμάχους.

Σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να δείτε μασκοφόρους, που σύμφωνα με τους άμαχους της Γάζας είναι μέλη της Χαμάς, να χτυπούν και να κρατούν αιχμάλωτους αμάχους, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν σε μια αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Αυτοί οι πολίτες ήθελαν απλώς να φάνε, αλλά η Χαμάς είχε άλλα σχέδια» αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι IDF.

Το περιοχόμενο του βίντεο χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο από το Χ και δεν επιτρέπεται ο διαμοιρασμός του.

Πηγή: skai.gr

