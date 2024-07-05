Λογαριασμός
Σκληρό βίντεο από τους IDF – Μέλη της Χαμάς μαρκάρουν και μαστιγώνουν πολίτες που πήραν τρόφιμα από την ανθρωπιστική βοήθεια 

Mασκοφόροι άνδρες με γκλομπ και στυλάρια τους χτυπούν με βαρβαρότητα, ενώ οι αιχμάλωτοι ουρλιάζουν και σφαδάζουν από τον πόνο μέχρι που λιποθυμούν

Γάζα Χαμάς

Ένα βίντεο στο οποίο υποτίθεται ότι εμφανίζονται μέλη της Χαμάς να συλλαμβάνουν και να μαστιγώνουν άμαχους Παλαιστίνιους που προσπάθησαν να πάρουν τρόφιμα από μία αποθήκη, δημοσίευσαν οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις. 

Στο βίντεο φαίνονται μασκοφόροι άνδρες με γκλομπ και στυλάρια να έχουν δεμένους πισθάγκωνα άλλους άνδρες, να τους ρίχνουν στο έδαφος και να τους χτυπούν με βαρβαρότητα,  ενώ οι αιχμάλωτοι ουρλιάζουν και σφαδάζουν από τον πόνο μέχρι που λιποθυμούν. 

χαμας

χαμας

«Ενώ το Ισραήλ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας διευκολύνεται στον λαό της Γάζας, η Χαμάς συνεχίζει να την κλέβει και να την κρύβει από τους αμάχους. 

Σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να δείτε μασκοφόρους, που σύμφωνα με τους άμαχους της Γάζας είναι μέλη της Χαμάς, να χτυπούν και να κρατούν αιχμάλωτους αμάχους, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν σε μια αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένη ανθρωπιστική βοήθεια. 

Αυτοί οι πολίτες ήθελαν απλώς να φάνε, αλλά η Χαμάς είχε άλλα σχέδια» αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι IDF. 

idf

Το περιοχόμενο του βίντεο χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο από το Χ και δεν επιτρέπεται ο διαμοιρασμός του. 

