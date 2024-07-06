«Κανείς δεν είναι ικανότερος (από εμένα)» για να είναι πρόεδρος ή για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News.

Η απογοητευτική επίδοση του 81χρονου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, στις 27 Ιουνίου, είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι Δημοκρατικοί να εγείρουν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του. Ήδη τέσσερις Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν παροτρύνει τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

EXCLUSIVE: President Biden tells @GStephanopoulos the debate was “a bad episode,” adding that he was “feeling terrible” after a busy month.



The full exclusive interview airs at 8/7c on ABC.https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/unJF13rrQ7 — ABC News (@ABC) July 5, 2024

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγνώρισε για πολλοστή φορά ότι η εμφάνισή του στην προ ημερών τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι ήταν μια κακή παρένθεση - ένα μεμονωμένο συμβάν λόγω του κρυολογήματος που τον ταλαιπωρούσε. «Αισθανόμουν χάλια... είχα ένα άσχημο κρυολόγημα» εκείνη την ημέρα, είπε.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος τον ρώτησε ευθέως αν παρακολούθησε αργότερα την τηλεμαχία για να σχηματίσει καλύτερη άποψη σχετικά με την επίδοσή του. «Δεν νομίζω, όχι» απάντησε ο Μπάιντεν.

Ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος έθεσε επίσης το ζήτημα του γνωστικού τεστ που έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη ο Ντόναλντ Τραμπ, ρωτώντας τον πρόεδρο Μπάιντεν εάν θα ήταν έτοιμος να υποβληθεί σε τέτοιου είδους αξιολόγηση. Ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως η άσκηση των καθηκόντων του ισοδυναμεί με γνωστικό τεστ στο οποίο υποβάλλεται καθημερινά.

Παρότι εμφανίστηκε πιο άνετος σε σύγκριση με την τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου, ο Τζο Μπάιντεν δεν απέφυγε σε ορισμένες περιπτώσεις τις ημιτελείς ή κάπως ασύνδετες προτάσεις.

Επί 22 λεπτά υπερασπίστηκε με πείσμα την υποψηφιότητά του για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, αμφισβητώντας τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στον Ντόναλντ Τραμπ και εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως πρόκειται για αμφίρροπη κούρσα, «στήθος με στήθος».

Ο Τζορτζ Στεφανόπολος ρώτησε επίμονα τον πρόεδρο Μπάιντεν για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα, για να λάβει την ακόλουθη απάντηση: «Εάν ο Παντοδύναμος Θεός ερχόταν και μου έλεγε “ Τζο, βγες από την κούρσα”, θα το έκανα. Αλλά ο Παντοδύναμος Θεός δεν θα έρθει».

«Ο Μπάιντεν φαίνεται καλύτερος από το ντιμπέιτ, αλλά δεν αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα της στιγμής», σύμφωνα με τους αναλυτές

Στον απόηχο της συνέντευξης, αναλυτές εκτιμούν πως ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται καλύτερος από το ντιμπέιτ αλλά δεν υπάρχει κάτι που να καθησυχάζει όσους ανησυχούν ότι μπορεί να χάσει από τον Τραμπ.

«Κάποια πράγματα δημιουργούν νέες ανησυχίες, ότι δεν καταλαβαίνει την δύσκολη θέση που βρίσκεται μετά το ντιμπέιτ και για τις δημοσκοπήσεις. Στην ερώτηση εάν τον Γενάρη χάσει από τον Τραμπ τι θα σκεφτεί,είπε:

'Θα νιώσω ότι έκανα το καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει κάτι σε αυτήν την συνέντευξη που θα τον ωθήσει στην έξοδο, αλλά όχι και κάτι που θα ηρεμήσει αυτούς που του ζητούν να φύγει'.

Από την πλευρά τους, ανταποκριτές του Λευκού Οίκου σχολιάζουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα της στιγμής. «Αυτός ανησυχεί για μια κακή βραδιά στο ντιμπέιτ, κάποιοι ανησυχούν γενικά πως δεν έχει ο,τι χρειάζεται για να κερδίσει», υπογραμμίζουν.

Ο Μάικ Κουίγκλι έγινε ο τέταρτος Δημοκρατικός βουλευτής που προτρέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Μιλώντας στο MSNBC, ο βουλευτής Μάικ Κούιγκλι, ο οποίος εκπροσωπεί το Ιλινόι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναγνωρίζει ότι στον πρόεδρο Μπάιντεν οφείλεται «ευγνωμοσύνη», υπογραμμίζει ωστόσο πως «το μόνο που μπορείτε να κάνετε τώρα» για «να αποτρέψετε την απόλυτη καταστροφή», είναι «να παραιτηθείτε και να αφήσετε κάποιον άλλον να το κάνει αυτό» (σ.σ. δηλαδή να είναι αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου).

BREAKING: Rep. Mike Quigley (D-IL) calls on Biden to exit the race:



"Mr. President, your legacy is set. We owe you the greatest debt of gratitude. The only thing that you can do now to cement that for all time and prevent utter catastrophe is to step down and let someone else… pic.twitter.com/tnWOxja5lF — All In with Chris Hayes (@allinwithchris) July 5, 2024

Οι άλλοι τρεις βουλευτές των Δημοκρατικών που έχουν καλέσει τον πρόεδρο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα είναι οι Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα) και Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη).

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

