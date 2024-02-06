Την πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, όπως δήλωσε ο ίδιος από την πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Μάλτα και στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Μαλτέζο ομόλογό του Ίαν Μποργκ, αναφέρθηκε και στη Λιβύη, καθώς οι δύο υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις επί του θέματος.

«Όπως γνωρίζετε, οι σχέσεις της Τουρκίας με την ανατολική πλευρά (σ.σ. της Λιβύης) προοδεύουν σταδιακά. Η συνεργασία μας και με τους εκεί παράγοντες συνεχίζεται. Αποφασίσαμε να ξανανοίξουμε το γενικό προξενείο στη Βεγγάζη. Αυτό θα συμβεί σύντομα. Οι επιχειρήσεις μας άρχισαν να εργάζονται και πάλι εκεί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χακάν Φιντάν και προανήγγειλε ότι αύριο θα αναχωρήσει από τη Μάλτα για τη Λιβύη.

«Όταν φτάσω εκεί θα συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και με αντιπροσωπεία του Ανώτατου Συμβουλίου του Κράτους και με τον πρόεδρο του κράτους στην Τρίπολη. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων, θα επαναλάβω την εποικοδομητική πολιτική στάση που η Τουρκία ούτως ή άλλως επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια. Θα διαβιβάσουμε την υποστήριξή μας» δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Απαριθμώντας τις προτεραιότητες της 'Αγκυρας στη Λιβύη είπε: «Δεν θέλουμε να ξαναρχίσει οποιαδήποτε σύγκρουση στη Λιβύη μεταξύ Ανατολής και Δύσης ή και με τη συμμετοχή του Νότου. Θέλουμε η Λιβύη να λύσει τα προβλήματά της μέσω του διαλόγου. Δεν θέλουμε να δούμε τη σημερινή διαίρεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης να καθίσταται μόνιμη. Έχουμε την πεποίθηση πως πρέπει να επιλυθεί αυτή η διαίρεση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και μέσω διαλόγου, με ειρηνικό τρόπο και με μια διαδικασία στην οποία θα συμφωνούν όλα τα μέρη. Οι εργασίες μας προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται».

Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο στο ζήτημα της Λιβύης μαζί με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλους περιφερειακούς φίλους της.

Ερωτηθείς για την αναγγελθείσα, χωρίς όμως οριστική ημερομηνία, επίσκεψη του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην 'Αγκυρα, o Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε:

«Ο κ. Πούτιν θα επισκεφθεί την Τουρκία στο προσεχές μέλλον. Αυτό αποτελεί άλλη μια εκδήλωση του συνεχιζόμενου τακτικού διαλόγου και των συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, ενώ από την άλλη πλευρά, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις σε θέματα που αφορούν περιοχές αρμοδιότητας. Πρέπει διαρκώς να επανεξετάζουμε τις θέσεις μας πρωτίστως για τη Συρία, αλλά και για τον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή -- τόσο για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα, όσο και για την πρόληψη της εξάπλωσης σοβαρότερων συγκρούσεων. Από αυτή την άποψη, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συνέχιση του τακτικού μας διαλόγου με τη Ρωσία. […] Έτσι, ο κ. Πούτιν θα επισκεφθεί την Τουρκία. Φυσικά, κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, θα συζητηθούν τόσο οι διμερείς σχέσεις όσο και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις ευρωτουρκικές σχέσεις τις ενέταξε σε δύο άξονες: πρώτον, οι συζητήσεις της Τουρκίας με την ΕΕ για ένταξη και δεύτερον, οι τομείς συνεργασίας εκτός ένταξης.

«Το θέμα της ένταξης αυτήν τη στιγμή, όπως έχω προαναφέρει, δεν είναι ένα θέμα που εξαρτάται από εμάς, είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε.

«Η θέση της Τουρκίας εδώ είναι ξεκάθαρη, αλλά το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εντάξει την Τουρκία σε αυτήν ή όχι είναι ένα θέμα που θα το αποφασίσει η ίδια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, όταν εξετάζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική, όταν εξετάζουμε τα επιχειρήματα και τις πολιτικές αντιλήψεις που αναπτύσσουν τα κόμματα εκεί, διαπιστώνουμε ότι απομακρύνεται σταδιακά ο στόχος της ενσωμάτωσης (σ.σ. της ΕΕ) με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες. Ενδεχομένως στο μέλλον να υποχωρήσουν σε αυτό, ωστόσο η τρέχουσα πολιτική γλώσσα είναι μια γλώσσα αποστασιοποίησης και όχι μια συμπεριληπτική, μια γλώσσα σύγκλισης», σχολίασε ο Χακάν Φιντάν.

«Σε κάθε περίπτωση εμείς ως Τουρκία θέλουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης και την ολοκλήρωση των εργασιών για τη διευκόλυνση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

