Στην παραδοχή πως εκείνο ευθύνεται για την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια φέρεται να προχώρησε το Ισραήλ όπως μεταδίδει σε έκθεσή της η Washighton Post, κάτι που εξόργισε τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, παρασκηνιακά υπάρχει αυξανόμενη τριβή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απάντησαν με έκπληξη και αγανάκτηση στη δολοφονία του Χανίγια στις 31 Ιουλίου, την οποία θεώρησαν ως οπισθοδρομική πράξη στην πολύμηνη προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα σε μια διαδικασία που πίστευαν ότι σημειώνουν πρόοδο, σύμφωνα με τρεις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει δημόσια τη δολοφονία του Χανίγια, ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους αμέσως μετά, ότι εκείνο ευθύνεται για την επίθεση. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι εξοργισμένοι επειδή το Ισραήλ δεν τους ενημέρωσε πριν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της Χεζμπολάχ ή των άλλων Ιρανών διοικητών.

Ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται η Washington Post επιβεβαιώνει επίσης ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα ήταν «τεταμένη».

Χθες, Τρίτη η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο «σκληροπυρηνικός» Γιαχία Σινουάρ είναι ο νέος πανίσχυρος ηγέτης της Χαμάς. Οι αναλυτές έχουν σημειώσει ότι σε αντίθεση με τον Σινουάρ ο οποίος πιστεύεται ότι κρύβεται σε ένα δίκτυο σηράγγων κάτω από τη Γάζα, ο Χανίγια έζησε στο Κατάρ και ταξίδεψε στο εξωτερικό, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο Νετανιάχου επέλεξε αυτή την εκρηκτική στιγμή για να χτυπήσει.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι έβλεπαν τον Νετανιάχου, και όχι το Ιράν, ως το βασικό μπαλαντέρ για τον περιορισμό μιας ευρύτερης περιφερειακής σύρραξης σύμφωνα με αρκετούς ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα εξαπολύσει πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ και των Ιρανών διοικητών χωρίς να ενημερώσει πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξοργίζοντας αξιωματούχους του Μπάιντεν αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο.

Ωστόσο, παρά το τεταμένο κλίμα μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Μπάιντεν είναι πρόθυμος να ασκήσει σημαντική πίεση στο Ισραήλ για να προσπαθήσει να συγκρατήσει τις ενέργειές του, όπως τον περιορισμό της στρατιωτικής βοήθειας, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

