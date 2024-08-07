Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος που επέλεξε η Κάμαλα Χάρις, ο Τιμ Γουόλς, χαρακτήρισε χθες Τρίτη τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανίκανο να υπηρετήσει τη χώρα, κατηγορώντας τον πως το μόνο που επιδιώκει είναι το προσωπικό του όφελος.

«Δεν έχει ιδέα τι είναι να υπηρετείς (το έθνος). Δεν έχει χρόνο γι’ αυτό, είναι πολύ απασχολημένος με το να εξυπηρετεί το δικό του συμφέρον», είπε ο Τιμ Γουόλς κατά την πρώτη του προεκλογική εμφάνιση μαζί με την Κάμαλα Χάρις στη Φιλαδέλφεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

