Καταγγελίες ΜΚΟ για βασανισμό χιλιάδων Παλαιστινίων σε φυλακές του Ισραήλ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι υπέστησαν «κακομεταχείριση και βασανιστήρια», με «συστηματικό» τρόπο, σες ισραηλινές φυλακές μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, κατήγγειλε χθες η B’Tselem, ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μαρτυρίες 55 πρώην φυλακισμένων αποκάλυψαν πως εφαρμόζονται «απάνθρωπες συνθήκες», τονίζει έκθεση της ΜΚΟ: πάνω από δέκα κέντρα κράτησης έχουν μετατραπεί σε «de facto στρατόπεδα βασανιστηρίων», αναφέρει το κείμενο.

Οι μαρτυρίες αυτές «δείχνουν καθαρά πως εφαρμόζεται συστηματική, θεσμική πολιτική επικεντρωμένη στην κακομεταχείριση και στα βασανιστήρια όλων των παλαιστινίων φυλακισμένων που κρατούνται στο Ισραήλ», υπογράμμισε η B’Tselem («Κατ’ Εικόνα», ενν. του Θεού), οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1989, μετά την πρώτη Ιντιφάντα.

Πρώην κρατούμενοι αναφέρθηκαν σε «συχνές, εξαιρετικά άγριες κι αυθαίρετες βιαιότητες, σεξουαλικές επιθέσεις, ταπεινώσεις κι εξευτελισμούς, εσκεμμένες στερήσεις τροφής, καταναγκαστικές συνθήκες υγιεινής και στερήσεις ύπνου», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η διεύθυνση φυλακών του Ισραήλ αντέταξε πως «όλοι οι φυλακισμένοι κρατούνται νομίμως» και «τα θεμελιώδη δικαιώματά τους γίνονται πλήρως σεβαστά» από τους «ικανούς και επαγγελματίες» υπαλλήλους και επικεφαλής των κέντρων κράτησης.

Οι καταγγελίες που διατυπώνονται στην έκθεση είναι «αβάσιμες», διαβεβαίωσε η διεύθυνση φυλακών.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως «οποιαδήποτε πράξη κακομεταχείρισης κρατουμένων, είτε κατά τη σύλληψη είτε κατά την ανάκρισή τους, είναι παράνομη, αντίκειται προς τους κανονισμούς και είναι αυστηρά απαγορευμένη».

«Ο ισραηλινός στρατός απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί συστηματικής κακομεταχείρισης στα κέντρα κράτησής του», πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε γραπτή ανακοίνωσή τους που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η δημοσιοποίηση των ευρημάτων της B’Tselem καταγράφεται μια εβδομάδα έπειτα από αυτήν έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία παλαιστίνιοι φυλακισμένοι υφίστανται μεταχείριση που μπορεί να εξισωθεί με βασανιστήρια.

Τον Ιούλιο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως εννιά μέλη του συνελήφθησαν εξαιτίας της φερόμενης κακομεταχείρισης παλαιστινίου κρατουμένου σε κέντρο κράτησης ανθρώπων που συνελήφθησαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποίησαν εναντίον «της κλιμάκωσης της χρήσης βασανιστηρίων» στο Ισραήλ σε βάρος παλαιστινίων φυλακισμένων αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας «απόλυτη ατιμωρησία» και καλώντας να προλαμβάνονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η B’Tselem υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές αρχές κήρυξαν «κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις φυλακές» τη 18η Οκτωβρίου, ή αλλιώς ένδεκα ημέρες μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ακατάπαυστη σωματική και ψυχολογική βία, η στέρηση ιατρικής περίθαλψης, η στέρηση τροφής, η στέρηση νερού, η στέρηση ύπνου και η κατάσχεση όλων των προσωπικών αντικειμένων εφαρμόζονται πλέον σε όλες τις φυλακές», κατά το κείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.