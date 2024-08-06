Χαμάς: Ο Γιαχία Σινουάρ ο νέος ηγέτης της

Τον σκληροπυρηνικό Γιαχία Σινουάρ ανακοίνωσε την Τρίτη η Χαμάς ως νέο ηγέτη της μετά τη δολοφονία του προκατόχου του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου. Ο Σινουάρ ήταν επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, και με τον θάνατο του Χανίγια γίνεται ο απόλυτος ηγέτης της. Ο Σινουάρ, θεωρούμενος ως ο «εγκέφαλος» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, εκτιμάται ότι θα τηρήσει πιο σκληρή γραμμή έναντι του Ισραήλ.

#BREAKING Hamas has named Yahya Sinwar, the Iran-backed group's leader in Gaza, as its new Political Bureau Chief following the assassination of his predecessor Ismail Haniyeh in Tehran, the group said in a statement. pic.twitter.com/uV1E31zHIU August 6, 2024

Σημειώνεται ότι το αραβικό δίκτυο Al Arabiya ανέφερε νωρίτερα ότι επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, και διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγια, θα είναι ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταργουίς, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ο Νταργουίς (με το ψευδώνυμο Αμπού Ομάρ Χασάν), ο οποίος ζει στο Κατάρ, θα ηγηθεί του πολιτικού σκέλους της τρομοκρατικής ομάδας μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές, ισχυρίζονταν οι πηγές, ωστόσο τα ιρανικά ΜΜΕ έδειχναν επιφυλακτικά στην είδηση.

«Αυτό παρά το γεγονός ότι πριν από δύο ημέρες οι επίσημες πηγές της Χαμάς διέψευσαν τις εικασίες για την εκλογή του Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταργουίς ως επικεφαλής του νέου πολιτικού γραφείου του κινήματος της Χαμάς» ανέφερε χαρακτηριστικά το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έχοντας αναλάβει τη σκυτάλη από τον Χανίγια, τον Φεβρουάριο του 2017, και είναι από τους συνιδρυτές του μηχανισμού ασφαλείας της Χαμάς.

Πέρασε 22 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές, προτού απελευθερωθεί το 2011 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Γεννήθηκε στη Χαν Γιούνις, μια πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και εντάχθηκε στη Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987, χρονιά της πρώτης Ιντιφάντα (εξέγερση). Πρώην διοικητής των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, καταζητείται από το Ισραήλ και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτειών με τους «διεθνείς τρομοκράτες».

Από έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας που έφερε κεφαλή περίπου 7 κιλών, σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν που πραγματοποιούν έρευνα για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC είπε ότι η δολοφονία του «σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το Σιωνιστικό καθεστώς» και υποστηρίχθηκε από την «εγκληματική κυβέρνηση των ΗΠΑ».

