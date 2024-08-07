Μπλίνκεν: «Δεν πρέπει να υπάρξει καμιά κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε ένοπλη σύρραξη»

Ο αμερικανός υπουργός Άντονι Μπλίνκεν απαίτησε χθες Τρίτη —για πρώτη φορά δημόσια— από το Ιράν και το Ισραήλ να αποφύγουν κάθε «κλιμάκωση» που θα οδηγούσε σε ευρύτερη ένοπλη σύρραξη στην Εγγύς Ανατολή.

«Δεν πρέπει να υπάρξει καμιά κλιμάκωση που θα οδηγούσε τον οποιονδήποτε σε ένοπλη σύρραξη. Διεξάγουμε εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, από κοινού με συμμάχους και εταίρους μας», για να αποφευχθεί αυτό και «διαβιβάσαμε το μήνυμα απευθείας στο Ιράν. Διαβιβάσαμε το μήνυμα απευθείας στο Ισραήλ», επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν και τους ομολόγους τους της Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

