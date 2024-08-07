Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου συγχαίρει τον νέο ηγέτη της Χαμάς Σινουάρ

Το προσκείμενο στο Ιράν λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ («Κόμμα του Θεού») συνεχάρη χθες Τρίτη τον νέο ηγέτη της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, που ανέλαβε μετά τη δολοφονία του προκατόχου του στην Τεχεράνη, η οποία επιτείνει περαιτέρω τις ανησυχίες περί ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, η Χεζμπολά, βασική συνιστώσα του προσκείμενου στο Ιράν «άξονα της αντίστασης», άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, για να «υποστηρίξει» τη Χαμάς, σύμμαχό της.

Το Ιράν, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ πως δολοφόνησε τον Ισμαήλ Χανίγια, τον πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση.

Η επιλογή του Γιαχία Σινουάρ, του επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, «επιβεβαιώνει ότι ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του», έκρινε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία κατηγορεί τον Γιαχία Σινουάρ πως ήταν από τους εγκεφάλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για «ισχυρό μήνυμα» προς το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, που είναι πως η Χαμάς είναι «ενωμένη στην απόφασή της, στέρεη στις αρχές της, ακλόνητη στις σημαντικές επιλογές της, αποφασισμένη να βαδίσει (...) στον δρόμο της αντίστασης», συνέχισε το σιιτικό κίνημα.

Ο «άξονας της αντίστασης», χαλαρή συμμαχία παρατάξεων-συμμάχων του Ιράν στην περιοχή, «διεξάγει ηρωική και ιστορική μάχη σε πολλά μέτωπα σε ευαίσθητη στιγμή σε περιφερειακό επίπεδο», σύμφωνα με τη Χεζμπολά.

Για το σιιτικό κόμμα, που διαμηνύει πως δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ σε περίπτωση που συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η εκλογή του Γιαχία Σινουάρ «αυτή την κρίσιμη στιγμή» ενισχύει «την αποφασιστικότητα για την ενοποίηση των προσπαθειών και τη συνέχιση του τζιχάντ και της αντίστασης».

Μετά τις δολοφονίες του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, το βράδυ της προηγουμένης, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, μέρος της διεθνούς κοινότητας έχει αποδυθεί σε εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί στρατιωτική κλιμάκωση που θα έβαζε φωτιά στην Εγγύς Ανατολή.

Χθες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε εκ νέου πως θα υπάρξει ανταπόδοση εναντίον του Ισραήλ, «όποιες κι αν είναι οι συνέπειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

