Μπανγκλαντές: Καμία αύξηση στους μισθούς εργαζόμενους στις βιομηχανίες ρούχων λέει η κυβέρνηση

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σέιχ Χασίνα αρνήθηκε οποιαδήποτε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού των εργαζομένων στις βιοτεχνίες ενδυμάτων της χώρας, οι οποίοι έχουν κατέβει σε κινητοποιήσεις εδώ και περισσότερες από δέκα ημέρες ζητώντας σχεδόν τον τριπλασιασμό των μισθών τους.

«Θα έλεγα στους εργάτες της υφαντουργίας ότι πρέπει να εργαστούν και να αρκεστούν σε αυτή την αύξηση του μισθού τους, θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται», δήλωσε η Χασίνα στη διάρκεια συνεδρίασης του κόμματός της αργά χθες Πέμπτη το βράδυ.

Την Τρίτη η επιτροπή κατώτατου μισθού του τομέα της υφαντουργίας ανακοίνωσε αύξηση κατά 56,25% του βασικού μηνιαίου μισθού των τεσσάρων εκατομμυρίων εργαζομένων στον κλάδο, ανεβάζοντας τον στα 12.500 τάκας (104 ευρώ), όμως τα συνδικάτα χαρακτήρισαν το ποσό αυτό «γελοίο» και απέρριψαν την πρόταση.

Οι εργάτες στις βιοτεχνίες ενδυμάτων ζητούν σχεδόν τον τριπλασιασμό του μισθού τους που τώρα ανέρχεται στα 8.300 τάκας (70 ευρώ) στα 23.000 τάκας (190 ευρώ).

«Αν βγουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν υπό την υποκίνηση κάποιου, θα χάσουν τη δουλειά τους, την εργασία τους και θα πρέπει να επιστρέψουν στα χωριά τους», προειδοποίησε η Μπανγκλαντεσιανή πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι στις βιοτεχνίες ενδυμάτων πλήττονται σκληρά από τον πληθωρισμό, ο οποίος έφτασε σχεδόν το 10% τον Οκτώβριο, ενώ το τοπικό νόμισμα του Μπανγκλαντές, το τάκα, έχει υποτιμηθεί κατά περίπου 30% σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο από την αρχή του περσινού έτους.

Όμως η Χασίνα δηλώνει ότι η αύξηση που προτάθηκε στους εργαζόμενους στις βιοτεχνίες ενδυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του περίπου 5% που έλαβαν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Όμως τα συνδικάτα απαντούν ότι η μισθολογική αύξηση που τους προτάθηκε αυτή την εβδομάδα δεν αρκεί μπροστά στη ραγδαία άνοδο των τιμών των τροφίμων, των ενοικίων και των εξόδων για την υγεία και την παιδεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον τρεις εργάτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων και έξι αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότερες από 70 βιοτεχνίες έχουν λεηλατηθεί.

Η Μπανγκλαντεσιανή πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι 19 βιοτεχνίες «δέχθηκαν επίθεση και καταστράφηκαν», ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που «δίνουν (στους εργάτες) τα προς το ζην, τροφή και εργασία».

Το Μπανγκλαντές είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγός ενδυμάτων παγκοσμίως μετά την Κίνα.

Οι 3.500 βιοτεχνίες ενδυμάτων που υπάρχουν στη χώρα, και στις οποίες εργάζονται κυρίως γυναίκες, αποφέρουν το 85% των ετήσιων εσόδων της χώρας από τις εξαγωγές, που ανέρχονται σε 51 δισεκ. ευρώ.

Οι βιοτεχνίες αυτές προμηθεύουν με ρούχα παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Zara, η Levi’s και η H&M.

«Αν αυτές οι βιοτεχνίες είναι κλειστές, αν διαταραχθεί η παραγωγή, αν διαταραχθούν οι εξαγωγές πού θα πάνε οι θέσεις εργασίας τους; Θα πρέπει να το κατανοήσουν», εκτίμησε η Χασίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.