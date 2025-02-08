Η αμερικανική ακτοφυλακή στην Αλάσκα εντόπισε την Παρασκευή τα συντρίμμια ενός μικρού αεροπλάνου που έχασε ξαφνικά ύψος την Πέμπτη και χάθηκε, με 10 επιβαίνοντες, ανασύροντας τρία από τα πτώματα.

«Τα υπόλοιπα 7 άτομα πιστεύεται ότι βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, αλλά αυτή τη στιγμή είναι απρόσιτα λόγω της κατάστασης του αεροπλάνου», ανέφερε το Λιμενικό Σώμα στο X.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν σε χιονισμένο έδαφος, 34 μίλια (55 χλμ.) νοτιοανατολικά του Νόουμ, ανέφερε η ακτοφυλακή σε ανάρτηση που περιλάμβανε μια φωτογραφία των συντριμμιών στο χιόνι και δύο μέλη της ομάδας ανάκτησης.

The U.S. Coast Guard confirms that it has found the Crash Site of the Bering Air Cessna 208B Grand Carrivan that went missing last night over the Norton Sound in Northwestern Alaska, near the City of Nome. All Souls onboard, a Pilot and 9 Passengers, were killed in the Crash. pic.twitter.com/IIyaoV83LJ — OSINTdefender (@sentdefender) February 8, 2025

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όσους επλήγησαν από αυτό το τραγικό περιστατικό», δήλωσε το Λιμενικό Σώμα.

Το αεροσκάφος Cessna 208B Grand Caravan με έναν πιλότο και εννέα ενήλικες επιβάτες αναφέρθηκε ότι χάθηκε καθ' οδόν από το Unalakleet περίπου στις 4 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 19 χλμ. από την ακτή πάνω από τα παγωμένα νερά του Norton Sound, που είναι μέρος της Βερίγγειας Θάλασσας, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Ο Benjamin McIntyre-Coble, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος στην Αλάσκα, είπε ότι το αεροπλάνο υπέστη ταχεία απώλεια ύψους και ταχύτητας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ραντάρ, αλλά δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες για το τι μπορεί να το προκάλεσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlighRadar24, η τελευταία γνωστή θέση του αεροσκάφους ήταν πάνω από το νερό, περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωση. Ο καιρός ήταν κακός στην περιοχή όπου το αεροπλάνο έπεσε ξαφνικά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το αεροπλάνο της Bering Air πραγματοποιούσε πτήση από την Γιουνάλακλιτ στην Νόουμ, που απέχουν 235 χιλιόμετρα, μια τακτικά προγραμματισμένη προαστιακή πτήση που διασχίζει το Norton Sound. Η οικογένεια των επιβαινόντων έχει ενημερωθεί, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής του γραφείου του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών στην Αλάσκα, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή ότι το NTSB έχει ξεκινήσει την έρευνά του, με επίκεντρο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου της αεροπορικής ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερευνητές του NTSB διερευνούν δύο θανατηφόρα δυστυχήματα τις τελευταίες ημέρες: τη σύγκρουση ενός επιβατικού αεροσκάφους και ελικοπτέρου του αμερικανικού στρατού Black Hawk στην Ουάσιγκτον, που σκότωσε 67 ανθρώπους και ένα ιατρικό αεροσκάφος στη Φιλαδέλφεια που σκότωσε επτά.

Πηγή: skai.gr

