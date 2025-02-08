Νέα πτήση επαναπατρισμού φτάνει στη Βραζιλία μετά την ένταση με τις ΗΠΑ

Νέα πτήση που μετέφερε πίσω στη χώρα τους υπηκόους της Βραζιλίας που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ προσγειώθηκε στη χώρα χθες Παρασκευή, έπειτα από πρόσφατο επαναπατρισμό που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την Μπραζίλια, καταγγελίες για «ταπεινωτική μεταχείριση» των παράτυπων μεταναστών από τις αμερικανικές αρχές.

Πολιτικό αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Λουιζιάνα έφθασε στη Φορταλέζα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, χθες περί τις 16:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετέφερε «111 επιβάτες», είπε νωρίτερα πηγή του AFP στη βραζιλιάνικη κυβέρνηση. «Η πληροφορία που έχουμε είναι πως είναι όλοι Βραζιλιάνοι», πρόσθεσε.

Οι μετανάστες αναμενόταν να συνεχίσουν το ταξίδι προς την Μπέλου Οριζόντσι (νοτιοανατολικά) με βραζιλιάνικο στρατιωτικό αεροσκάφος.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου, οι αμερικανικές αρχές άρχισαν αντιμεταναστευτική επίθεση όπως υποσχόταν ο Ρεπουμπλικάνος, με μαζικές συλλήψεις και απελάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, οι απελάσεις υπηκόων της δε σχετίζονται άμεσα με την αλλαγή κυβέρνησης, αλλά με συμφωνία που είχε κλειστεί το 2017 ανάμεσα στα δυο κράτη.

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς της βραζιλιάνικης ομοσπονδιακής αστυνομίας, 94 πτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτό επαναπάτρισαν στη Βραζιλία πάνω από 7.500 ανθρώπους που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ το διάστημα μεταξύ 2020 και 2024.

Στα τέλη του Ιανουαρίου όμως, η πρώτη πτήση που οργανώθηκε μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς της κυβέρνησης του βραζιλιάνου κεντροαριστερού ομολόγου του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, που καταδίκασε την «κατάφωρη περιφρόνηση θεμελιωδών δικαιωμάτων» 88 Βραζιλιάνων που απελάθηκαν.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με δεμένα τα άκρα και κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν πως δεν τους δόθηκε ούτε νερό, ότι δεν τους επιτράπηκε να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες, και πως ορισμένοι λιποθύμησαν.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας των ΗΠΑ και απαίτησε εξηγήσεις για την «ταπεινωτική» μεταχείριση των μεταναστών αυτών.

Σύμφωνα με την Μπραζίλια, ακολούθησε η συγκρότηση «ομάδας εργασίας» από τις αμερικανικές αρχές για να «εγγυάται την ανθρώπινη μεταχείριση» πολιτών της Βραζιλίας οι οποίοι απελαύνονται.

