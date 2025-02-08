Οι αρχές του Ισραήλ αποφάσισαν να αποφυλακίσουν εντός της ημέρας 183 παλαιστίνιους κρατούμενους, σε αντάλλαγμα για τους τρεις ομήρους τους οποίους ετοιμάζεται να αφήσει ελεύθερους η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε χθες Παρασκευή το Γαλλικό Πρακτορείο η Εταιρεία Παλαιστινίων Φυλακισμένων, μη κυβερνητική οργάνωση που καταπιάνεται με το ζήτημα.

Πρόκειται για «18 φυλακισμένους καταδικασμένους σε θάνατο, 54 καταδικασμένους σε βαριές ποινές και 111 που συνελήφθησαν στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου» 2023, εξήγησε η Αμάνι Σαράχνα, εκπρόσωπος της λέσχης κρατουμένων.

