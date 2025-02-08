Λογαριασμός
Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 3 ομήρων στη Γάζα

Πρόκειται για 18 φυλακισμένους καταδικασμένους σε θάνατο, 54 καταδικασμένους σε βαριές ποινές και 111 που συνελήφθησαν στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023

Όμηροι

Οι αρχές του Ισραήλ αποφάσισαν να αποφυλακίσουν εντός της ημέρας 183 παλαιστίνιους κρατούμενους, σε αντάλλαγμα για τους τρεις ομήρους τους οποίους ετοιμάζεται να αφήσει ελεύθερους η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε χθες Παρασκευή το Γαλλικό Πρακτορείο η Εταιρεία Παλαιστινίων Φυλακισμένων, μη κυβερνητική οργάνωση που καταπιάνεται με το ζήτημα.

Πρόκειται για «18 φυλακισμένους καταδικασμένους σε θάνατο, 54 καταδικασμένους σε βαριές ποινές και 111 που συνελήφθησαν στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου» 2023, εξήγησε η Αμάνι Σαράχνα, εκπρόσωπος της λέσχης κρατουμένων.

