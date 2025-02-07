Αλάσκα: Εξαφανίστηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 10 επιβαίνοντες

Έρευνες για ένα αεροσκάφος που εξαφανίστηκε πάνω από την Αλάσκα διεξάγονται αυτή την ώρα.
Οι αρχές της πολιτείας της Αλάσκας έλαβαν αναφορές στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) ότι ένα Bering Air Caravan που μετέφερε εννέα επιβάτες και έναν πιλότο καθυστερούσε να φτάσει στον προορισμό του.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε σε μια ανάρτηση της στο Facebook ότι ο πιλότος είπε στον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας σκόπευε να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναμονής μέχρι να καθαριστεί ο διάδρομος.
Ένα αεροσκάφος έρευνας και διάσωσης της ακτοφυλακής εστάλη στην τελευταία γνωστή τοποθεσία του αεροσκάφους, 19 χιλιόμετρα από την ακτή, σύμφωνα με δήλωση στο X.
Το Hercules HC-130 θα πετάξει κατά μήκος της ακτογραμμής με εξοπλισμό που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του αεροπλάνου σε συνθήκες χωρίς ορατότητα, δήλωσε η πυροσβεστική.
Η αεροπορική βάση Έλμεντορφ, στο Άνκορατζ έστειλε επίσης υποστήριξη.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις.
