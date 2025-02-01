Ιδιωτικό αεροασθενοφόρο με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη χθες Παρασκευή στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, δύο ημέρες μετά αεροπορική τραγωδία με τους 67 νεκρούς στην Ουάσινγκτον, όπου επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι επεσήμαναν αργά χθες το βράδυ ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν και πόσα θύματα υπάρχουν στο έδαφος από τη συντριβή του αεροπλάνου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Φιλαδέλφειας, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με πολλά σπίτια και καταστήματα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Learjet 55, το οποίο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με προορισμό το Μπράνσον του Μιζούρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο, λίγο μετά τις 18:30 (τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδας).

Και οι έξι επιβαίνοντες, που είναι νεκροί, σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, ήταν Μεξικανοί.

Ποια είναι τα θύματα

Το αεροσκάφος μετέφερε ένα κορίτσι «το οποίο είχε λάβει ιατρική θεραπεία που της έσωσε τη ζωή» και αναμενόταν να επιστρέψει στο Μεξικό, δήλωσε στο NBC ο Σάι Γκολντ ιδιοκτήτης της Jet Rescue Air Ambulance.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες ήταν η μητέρα του κοριτσιού, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο συγκυβερνήτης, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι είναι «πολύ λυπηρό να βλέπω το αεροπλάνο να πέφτει στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια. Και άλλες αθώες ψυχές χάθηκαν».

Βίντεο δείχνουν το δικινητήριο αεροσκάφος να κάνει μια απότομη βουτιά, προτού προσκρούσει στο έδαφος και σημειωθεί έκρηξη. Από τη συντριβή ξέσπασε φωτιά σε πολλά κτίρια και οχήματα γύρω από το Roosevelt Mall, ένα εμπορικό κέντρο στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια.

Footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia, filmed by a bystander just a few hundred feet from the impact. pic.twitter.com/sh2dCj2pAf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 1, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι είδαν ανθρώπινα υπολείμματα στα συντρίμμια ή γύρω από αυτά.

Ο Μάικ Ντρίσκολ, δημοτικός σύμβουλος της Φιλαδέλφειας, επεσήμανε ότι φοβάται πως θα υπάρχουν νεκροί και μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο έδαφος.

Dashcam footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia tonight.



The Learjet appears to have impacted the ground at a nearly vertical angle. The last transponder signal, sent seconds before the crash, showed a descent rate of more than 11,000 feet per minute. pic.twitter.com/27hGq2xcny — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 1, 2025

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το σημείο της τραγωδίας: «γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν απώλειες σε αυτή την περιοχή».

🇺🇸⚡️Another plane crashes in the US, Friday.



⚡️Emergency crews are responding to an explosion in Northeast Philadelphia after a small plane crashed in the area of Roosevelt Boulevard and Cottman Avenue, Philadephia police confirmed to CBS News Philadelphia. pic.twitter.com/OTHP2sHS30 — Real Global News (@FelastoryMedia) January 31, 2025

Σύμφωνα με τη δήμαρχο της Φιλαδέλφειας Σερέλ Πάρκερ πολλά σπίτια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Προς το παρόν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν γνωρίζουν τι οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους. Ο καιρός ήταν κρύος και έβρεχε, ενώ υπήρχε περιορισμένη ορατότητα.

Το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε δύο ημέρες μετά τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ από το 2009: 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε στον αέρα με επιβατικό αεροπλάνο πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον.

