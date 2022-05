Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ερευνά ένα ύποπτο όχημα στο Γουέστμινστερ, κοντά στο κοινοβούλιο και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, και έκλεισε τους δρόμους στην περιοχή κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters άκουσε έναν πνιχτό κρότο στην περιοχή, αν και η αστυνομία δεν σχολίασε εάν είχε σημειωθεί ελεγχόμενη έκρηξη.

«Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αβαείου του Γουέστμινστερ και αντιμετωπίζει ένα περιστατικό που αφορά ένα ύποπτο όχημα», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

«Αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν το περιστατικό»

