Σκηνές επιστημονικής φαντασίας στη Βρετανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο άνοιξε πυρ με ένα όπλο λέιζερ υψηλής ισχύος εναντίον εναέριου στόχου για πρώτη φορά σε μια δοκιμή. Η δοκιμή στέφθηκε από επιτυχία.

Το όπλο, με ονομασία «Φωτιά του Δράκου», (DragonFire) είναι τόσο ακριβές ώστε να χτυπά νόμισμα της μιας λίρας από χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας περιέγραψε τη δοκιμή, στο Hebrides Range της Σκωτίας, ως ένα «σημαντικό βήμα» για την εφαρμογή της τεχνολογίας.

Στο Λονδίνο ευελπιστούν ότι η δοκιμή θα ανοίξει το δρόμο για μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους αντί των πυραύλων για την κατάρριψη στόχων όπως τα drones.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είπε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να μειώσει «την εξάρτηση από ακριβά πυρομαχικά, ενώ παράλληλα θα μειώσει τον κίνδυνο παράπλευρης απώλειας».

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι τόσο ο Στρατός όσο και το Βασιλικό Ναυτικό εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης της τεχνολογίας ως μέρος των μελλοντικών δυνατοτήτων αεράμυνας.

Στη Βρετανία αναφέρουν ότι το κόστος από τη χρησιμοποίηση του συστήματος DragonFire για 10 δευτερόλεπτα ισοδυναμεί με τη χρήση ενός τυπικού καλοριφέρ για μία ώρα, δηλαδή το κόστος λειτουργίας του συνήθως είναι λιγότερο από 10 λίρες ανά βολή.

Τα κατευθυνόμενα με λέιζερ ενεργειακά όπλα (LDEW) χρησιμοποιούν μια έντονη δέσμη φωτός για να πλήξουν τον στόχο τους, ενώ μπορούν να χτυπήσουν με την ταχύτητα του φωτός.

Το βεληνεκές του συστήματος DragonFire είναι απόρρητο, αλλά είναι ένα όπλο οπτικής επαφής, δηλαδή έχει εμβέλεια να επιτεθεί σε οποιοδήποτε ορατό στόχο.

Το οπλικό σύστημα DragonFire είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής επένδυσης 100 εκατομμυρίων λιρών από τη βρετανική κυβέρνηση και τη βιομηχανία της χώρας.



Η ανάπτυξη όπλων λέιζερ έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης χρήσης drones σε συγκρούσεις, κάτι που έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη Ρωσία να πιστεύεται ότι χρησιμοποιεί ιρανικά drones «καμικάζι» για να επιτεθεί σε ουκρανικές πόλεις.



Η Ουκρανία, η οποία χρησιμοποιεί επίσης ορισμένα drones «καμικάζι», έχει δημιουργήσει τον δικό της στρατό από drones.

