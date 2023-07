Βρετανία: Χαμένος ξανά ο Τζο Μπάιντεν - Εκνευρίστηκε ο Κάρολος (Βίντεο)

Ο βασιλιάς Κάρολος φάνηκε να έχασε για λίγο την υπομονή του κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα, Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν φάνηκε κάποια στιγμή χαμένος σαν να μην ήθελε να τελειώσει τη συνομιλία του κατά την επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος, αναφέρει η Daily Mail. Για το λόγο αυτό ο Κάρολος φάνηκε να οργίζεται με τον φρουρό για αυτό το περιστατικό.

Μάλιστα, ο Τζο Μπάιντεν σχεδόν έσπασε το πρωτόκολλο πιάνοντας από το χέρι τον βασιλιά και βάζοντας το χέρι του στην πλάτη του Βρετανού μονάρχη.

Επίσης, ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αδύναμος, πιάνοντας το κιγκλίδωμα για να ανέβει σε μια μικρή εξέδρα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

Πάντως, η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα, όπως σχολιάζει η Daily Mail αφού και οι δύο ήταν χαμογελαστοί ενώ δεν έλειψαν και τα αστεία μεταξύ τους.

US President Joe Biden meets King Charles in grounds of Windsor Castle



Follow latest: https://t.co/fkKkDZXIjJ pic.twitter.com/B9pEK59OY2