Το πείραμα της τετραήμερης εργασίας στο Δημόσιο στη Βρετανία φαίνεται να αποδίδει καρπούς αφού τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως η ποιότητα της εργασίας παραμένει ίδια.

Το περιφερειακό συμβούλιο του South Cambridgeshire εισήγαγε το πειραματικό αυτό μοντέλο εργασίας τον Ιανουάριο του 2023 για το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του και το επέκτεινε στους εργαζόμενους της καθαριότητας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το πείραμα του περιφερειακού συμβουλίου του Νότιου Κέμπριτζσαϊρ για τετραήμερη εργασία είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιδόσεων σε 11 από τις 24 περιοχές, μικρή ή καθόλου αλλαγή σε 11 περιοχές και επιδείνωση των επιδόσεων σε δύο περιοχές, σύμφωνα με την ανάλυση της παραγωγικότητας πριν και κατά τη διάρκεια της 15μηνης δοκιμής από ακαδημαϊκούς των πανεπιστημίων του Cambridge και του Salford.

Επίσης, τα αποτελέσματα σε ορισμένες περιοχές παρέμειναν τα ίδια, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας συλλογής κάδων, ενώ μειώθηκαν σε δύο τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων ενοικίων κατοικιών και της επίτευξης στόχου 17 ημερών για την εκ νέου ενοικίαση άδειας δημοτικών κατοικιών.

Η Daiga Kamerāde από το Πανεπιστήμιο του Salford, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, δήλωσε: «Η δοκιμή υποδηλώνει ότι μια τετραήμερη εβδομάδα εργασίας διατηρεί την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών όπως μετράται με βασικούς δείκτες απόδοσης, προσελκύοντας παράλληλα νέο προσωπικό και βελτιώνει την ευημερία των εργαζομένων.»

Το συμβούλιο είπε ότι ήταν «ανοιχτό για δουλειά» από την έναρξη του πειράματος, με τις ίδιες ώρες λειτουργίας όπως πριν και περισσότερες ώρες τις Τετάρτες.

Ο Τζον Γουίλιαμς, σύμβουλος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου για πόρους, είπε ότι η έκθεση δίνει μια «θετική εικόνα» του πειράματος.

«Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε μόνο με μισθό και χρειάστηκε να βρούμε παλιούς νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα πρόσληψης και διατήρησης», είπε.

Ο Μάικ Ντέιβι, ηγέτης των Εργατικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Κέιμπριτζ, είπε ότι η δοκιμή είναι μια "win-win κατάσταση".

Η έκθεση, καθώς και μια έρευνα για την ευημερία του προσωπικού, θα συζητηθούν σε συνεδρίαση της επιτροπής στις 15 Ιουλίου και σε μια πλήρη συνεδρίαση του συμβουλίου στις 18 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

