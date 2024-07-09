Ολυμπιακοί Αγώνες στη Γαλλία: Ιπτάμενα ταξί θα προσγειώνονται στο Σηκουάνα

Η δημιουργία μιας πλωτής εξέδρας, η οποία θα επιτρέψει την απογείωση και την προσγείωση ιπτάμενων ηλεκτρικών ταξί στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, επιτράπηκε σήμερα με κυβερνητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η εξέδρα θα τοποθετηθεί στο Σηκουάνα και «η εκμετάλλευσή της θα μπορεί να συνεχισθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024», διευκρινίζεται στην απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, το πράσινο φως της οποίας για το πείραμα αυτό αναμενόταν εδώ και μήνες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχίζουν στις 26 Ιουλίου στη γαλλική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

