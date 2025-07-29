Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό της «φρικτής κατάστασης» στη Γάζα και εκπληρώσει άλλους όρους, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Kιρ Στάρμερ, στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Αναφερόμενος στην αναγνώριση, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ήταν πάγια θέση της κυβέρνησης αυτής, ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού και ότι θα αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος ως μέρος μιας διαδικασίας ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Πρόσθεσε, ότι λόγω της ολοένα και πιο ανυπόφορης κατάστασης στη Γάζα και της μειούμενης προοπτικής μιας ειρηνευτικής διαδικασίας προς μια λύση δύο κρατών, τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή να προωθηθεί αυτή η θέση, σημειώνει ο Guardian.

Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την τρομακτική κατάσταση στη Γάζα, επιτύχει κατάπαυση του πυρός, καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία προσάρτηση στη Δυτική Όχθη και δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα προσφέρει λύση δύο κρατών.

Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία εξίσωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και ότι οι απαιτήσεις της Βρετανίας από τη Χαμάς για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την υπογραφή κατάπαυση του πυρός και την αποδοχή ότι δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην κυβέρνηση της Γάζας και θα αφοπλιστεί, παραμένουν.

O Στάρμερ παρουσίασε επίσης, τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση παρέχει βοήθεια στη Γάζα, με τις πρώτες ρίψεις βρετανικής βοήθειας από αέρος να πραγματοποιούνται σήμερα - περιέχουν προμήθειες αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου λιρών.

Επιπλέον, ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο σχετικά με το τηλεφώνημά του με τον βασιλιά της Ιορδανίας και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική βοήθεια που «παρέχουμε για να φτάσει η βοήθεια», και τόνισε ότι «οι ρίψεις από αέρος δεν αντικαθιστούν τα φορτηγά με τη βοήθεια που πρέπει να φτάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται τόσο πολύ».

Ο Στάρμερ αναφέρθηκε επίσης και στη χθεσινή συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

