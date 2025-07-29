Την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος από το Σεπτέμβριο ακολουθώντας τα χνάρια της Γαλλίας σχολίασε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι αντάμειψε «την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς και τιμώρησε τα θύματά της».

«Ένα τζιχαντιστικό κράτος στα σύνορα με το Ισραήλ σήμερα θα απειλήσει τη Βρετανία αύριο», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ήταν πάγια θέση της κυβέρνησης αυτής, ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού και ότι θα αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος ως μέρος μιας διαδικασίας ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.