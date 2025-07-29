Οι βιαιοπραγίες των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη συνιστούν «τρομοκρατικές ενέργειες», δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, μετά τη δολοφονία, που αποδίδεται σε έναν έποικο, του ακτιβιστή Άουντα Μουχάμαντ Χαθαλίν, ο οποίος αγωνιζόταν κατά της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη και πρόσφατα συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκε με Όσκαρ.

«Η Γαλλία καταδικάζει τη δολοφονία με τον εντονότερο τρόπο, καθώς και όλες τις σκόπιμες βιαιότητες που διαπράττονται από εξτρεμιστές εποίκους, εναντίον του παλαιστινιακού πληθυσμού, οι οποίες πολλαπλασιάζονται σε όλη τη Δυτική Όχθη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, προσθέτοντας: «Αυτές οι βιαιότητες είναι τρομοκρατικές πράξεις».

Είναι η πρώτη φορά που η γαλλική διπλωματία χαρακτηρίζει «τρομοκρατία» τις ενέργειες των εποίκων.

«Οι έποικοι (ευθύνονται) για τον θάνατο περισσότερων από 30 ανθρώπων από τις αρχές του 2022. Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιβάλουν αμέσως κυρώσεις στους δράστες τέτοιων βίαιων ενεργειών, οι οποίες συνεχίζονται εν πλήρει ατιμωρησία, και να προστατεύσουν τους Παλαιστίνιους πολίτες», πρόσθεσε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο ακτιβιστής σκοτώθηκε από εποίκους. Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα, χωρίς να επιβεβαιώσει τη δολοφονία.

«Το υπουργείο Παιδείας (…) και η κοινότητα των εκπαιδευτικών θρηνούν τον μάρτυρα Άουντα Μουχάμαντ Χαθαλίν» ο οποίος «σκοτώθηκε από εποίκους» τη Δευτέρα «κατά τη διάρκεια επίθεσής τους» στο χωριό Ουμ αλ Χαΐρ, κοντά στη Χεβρώνα ανέφερε το υπουργείο.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο νωρίτερα για έρευνα σε εξέλιξη έπειτα από «συμβάν κοντά στην τοποθεσία Καρμέλ», ισραηλινό οικισμό που γειτονεύει με το Ουμ αλ Χαΐρ, σημειώνοντας ότι έχει συλληφθεί ένας Ισραηλινός πολίτης.

Ο Άουντα Χαθαλίν είχε συνεργαστεί με τους δημιουργούς του πρόσφατα βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, που ήταν αφιερωμένο στον αγώνα των Παλαιστινίων στην περιοχή αυτή, είπε ο Ισραηλινός συνδημιουργός της ταινίας, Γιουβάλ Αβραάμ.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

