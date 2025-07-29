Ο Στάρμερ συγκαλεί έκτακτο υπουργικό συμβούλιο - Θα παρουσιάσει ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, συγκαλεί εκτάκτως σήμερα το απόγευμα το υπουργικό του συμβούλιο, προκειμένου να παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και να συζητηθούν οι προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η σπάνια αυτή σύγκληση εν μέσω θερινών διακοπών έχει στο επίκεντρο την παρουσίαση των βασικών πτυχών του σχεδίου, το οποίο ο Στάρμερ έχει ήδη συζητήσει με τον Γάλλο και τον Γερμανό ομόλογό του, καθώς και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη χθεσινή τους συνάντηση.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, υποσχόμενη ότι τα «επόμενα βήματα» θα καθοριστούν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι οι προτάσεις στοχεύουν στην «άμεση ανακούφιση» των ανθρώπων στη Γάζα και καθορίζουν «μια πορεία προς την ειρήνη και μια βιώσιμη διαδρομή για τη λύση των δύο κρατών».

Μάλιστα, η βρετανική πλευρά παρομοιάζει το σχέδιο για τη Γάζα πάνω στο οποίο εργάζεται με τη Γαλλία και τη Γερμανία, με τη διεθνή προσπάθεια για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Το σχέδιο θα βασιστεί «στη μέχρι σήμερα συνεργασία που ανοίγει το δρόμο για μια μακροπρόθεσμη λύση για την ασφάλεια στην περιοχή», είπε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Στη χθεσινή συνάντησή τους, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Στάρμερ συμφώνησαν στην ανάγκη για περισσότερη βοήθεια στη Γάζα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «αφόρητη» ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων κέντρων διανομής τροφίμων στη Γάζα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «τα παιδιά φαίνονται πολύ πεινασμένα».

Στο μεταξύ, οι βουλευτές που έχουν υπογράψει μια επιστολή με την οποία ζητείται από τη βρετανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει άμεσα την Παλαιστίνη ως κράτος, έχουν αυξηθεί σε 255. Μεταξύ αυτών είναι και 147 βουλευτές των Εργατικών.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην κρατική υπόσταση είναι «αναφαίρετο» και ότι είναι «θέμα του πότε, όχι του εάν» το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμφωνήσει στην αναγνώριση. Το προεκλογικό μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος περιελάμβανε τη δέσμευση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «ως συμβολή σε μια ανανεωμένη ειρηνευτική διαδικασία».



