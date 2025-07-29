Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί και έπληξαν μια φυλακή και ένα νοσοκομείο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση έγινε στο σωφρονιστικό ίδρυμα Μπιλένκε που βρίσκεται στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια.

Ένα ξεχωριστό ρωσικό πλήγμα εναντίον ανθρώπων που περίμεναν στην ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια σκότωσε πέντε άτομα στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο. Τρία άτομα -συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας η οποία σκοτώθηκαν στην κεντρική περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ. Ένα ακόμη θύμα αναφέρθηκε και σε άλλα σημεία της περιοχής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία «πρέπει να αναγκαστεί να σταματήσει τις δολοφονίες και να κάνει ειρήνη» μέσω «σκληρών» κυρώσεων.

Σε ανακοίνωσή του το πρωί της Τρίτης, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουκρανίας ανέφερε ότι τέσσερις βόμβες ολίσθησης έπληξαν το σωφρονιστικό ίδρυμα Μπιλένκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, καταστρέφοντας την τραπεζαρία, τα διοικητικά κεντρικά γραφεία και την περιοχή καραντίνας.

Ανέφερε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 44 από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το υπουργείο είχε νωρίτερα αναφέρει ότι 17 κρατούμενοι σκοτώθηκαν, αλλά ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε.

Ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας δήλωσε ότι η επίθεση σε φυλακή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται υπό κράτηση δεν έχασαν το δικαίωμά τους στη ζωή και την προστασία.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν συχνά στοχεύσει την περιοχή της Ζαπορίζια στην πρώτη γραμμή από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Είναι μία από τις τέσσερις νοτιοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει από το 2022, αν και η Μόσχα δεν ελέγχει πλήρως καμία από αυτές.

Σε ξεχωριστή ρωσική πυραυλική επίθεση το πρωί της Τρίτης, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Νοβοπλατονίβκα, στην περιοχή του Χάρκοβο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Οι κάτοικοι του χωριού είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε ένα τοπικό κατάστημα για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε ο αρχηγός της περιφερειακής αστυνομίας Πέτρο Τοκάρ στο τηλεοπτικό κανάλι Suspilne της Ουκρανίας.

Αργότερα, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν φωτογραφίες που δείχνουν πτώματα να βρίσκονται κοντά σε ένα κατεστραμμένο κατάστημα.

Μια άλλη ρωσική ρουκέτα έπληξε ένα νοσοκομείο στο Καμιάνσκε, στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Μια 23χρονη έγκυος γυναίκα ονόματι Νταϊάνα ήταν μεταξύ των θυμάτων εκεί, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε Ουκρανούς ενώ η εκεχειρία «θα μπορούσε να είχε τεθεί σε ισχύ από καιρό».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρό τελεσίγραφο στη Μόσχα τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία έχει «περίπου 10 ή 12 ημέρες» για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει σαρωτικές κυρώσεις. Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σκωτία, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «θα το ανακοινώσει πιθανώς απόψε ή αύριο», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε, αν γνωρίζετε ποια είναι η απάντηση».

