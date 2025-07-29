Λιβύη: Τουλάχιστον 18 μετανάστες πνίγηκαν και 50 αγνοούνται από ναυάγιο πλοίου

Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 αγνοούνται όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα ανοιχτά του Τομπρούκ το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, επικαλούμενος αναφορές από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί δέκα άνθρωποι.

Το Τομπρούκ είναι μια παραλιακή πόλη, στα σύνορα της Λιβύης με την Αίγυπτο.

«Αυτή η τελευταία τραγωδία είναι μια ζοφερή υπενθύμιση των θανάσιμων κινδύνων που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι αναζητώντας ασφάλεια και ευκαιρίες. Η Λιβύη παραμένει ένας σημαντικός κόμβος για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν εκμετάλλευση, κακοποίηση και ταξίδια που απειλούν τη ζωή τους», πρόσθεσε ο ΔΟΜ.

Μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη έχει γίνει διαμετακομιστικός κόμβος για τους μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη διασχίζοντας την έρημο και τη Μεσόγειο θάλασσα για να γλιτώσουν από τους πολέμους και τη φτώχεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.