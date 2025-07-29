Δεν συζητήσαμε ποτέ με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ την απόφασή του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One ενώ επέστρεφε στις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση με τον Στάρμερ στη Σκωτία, εκτός εάν το Ισραήλ λάβει ορισμένα μέτρα για να βελτιώσει τη ζωή των Παλαιστινίων.

«Δεν το συζητήσαμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ λίγες μόνο ώρες αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόφαση αυτή και πρόσθεσε πως η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα ανταμείψει την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς.

«Αμείβετε τη Χαμάς αν το κάνετε αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανταμειφθεί», είπε.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από δύο ημέρες λέγοντας ότι σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αυτό που θέλει να διασφαλίσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι ότι τα χρήματα δαπανώνται σωστά και ότι και τα τρόφιμα διανέμονται σωστά.

«Το Ισραήλ δεν θέλει η Χαμάς να κλέβει χρήματα ή τρόφιμα» είπε ο Τραμπ και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει επίσης χρήματα για επισιτιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα και ότι θέλει και ο ίδιος να βεβαιωθεί ότι αυτά τα χρήματα θα δαπανηθούν σωστά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι μίλησε με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ λέγοντας ότι υπήρξε μια πολύ καλή συνάντηση με την ομάδα εμπορικών σχέσεων της Κίνας.

Για την Ινδία είπε ότι η εμπορική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. «Θα δούμε ποιο θα είναι το επιτόκιο» τόνισε.

Νέες απειλές προς τη Ρωσία

Ο Τραμπ επιτέθηκε για ακόμα μία φορά στη Ρωσία απειλώντας ότι θα αρχίσει να επιβάλλει δασμούς και άλλα μέτρα «δέκα ημέρες από σήμερα» εάν η Μόσχα δεν σημειώσει πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει απάντηση από τη Ρωσία και τόνισε ότι δεν ανησυχεί για τον πιθανό αντίκτυπο των ρωσικών κυρώσεων στην αγορά ή τις τιμές πετρελαίου, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου για να αντισταθμίσουν τυχόν επιπτώσεις.

«Μπορεί να μην παρευρεθώ στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ενδέχεται να στείλει κάποιον άλλον για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ομάδας των 20 (G20) στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο.

«Νομίζω ότι ίσως στείλω κάποιον άλλον επειδή είχα πολλά προβλήματα με τη Νότια Αφρική. Έχουν πολύ κακές πολιτικές», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.