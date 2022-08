Βρετανία: Στα ίχνη του δολοφόνου της 9χρονης Ολίβια η αστυνομία στο Λίβερπουλ

Με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί η βρετανική κοινή γνώμη τις προσπάθειες της αστυνομίας να εντοπίσει τον άγνωστο άνδρα που πυροβόλησε και σκότωσε μέσα στο σπίτι της στο Λίβερπουλ τη νύχτα της Δευτέρας την εννιάχρονη Ολίβια Πρατ-Κορμπέλ.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη χώρα και βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τετάρτης. Το μικρό κορίτσι σκοτώθηκε από τυφλά πυρά του δράστη που κυνηγούσε μέλος αντίπαλης συμμορίας, το οποίο εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας όταν η μητέρα της Ολίβια άνοιξε για λίγο την πόρτα έχοντας ακούσει πυροβολισμούς στο δρόμο της.

Ο 35χρονος που ήταν ο στόχος του δράστη και εισέβαλε στο σπίτι της Ολίβια συνελήφθη το πρωί όντας νοσηλευόμενος σε τοπικό νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε από τα πυρά του αγνώστου.

Suspected target of Liverpool shooting which killed nine-year-old Olivia Pratt-Korbel arrested and will be recalled to prison https://t.co/0og0TdZUiK