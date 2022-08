Προειδοποιηση ΗΠΑ σε Τουρκία: Κίνδυνος κυρώσεων λόγω του εμπορίου με τη Ρωσία Κόσμος 13:24, 24.08.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Οι τουρκικές εξαγωγές προς τη Ρωσία από το Μάιο ως τον Ιούλιο σημείωσαν αύξηση κατά σχεδόν 50% σε σχέση με πέρυσι.